Andrei Rațiu, desemnat de suporteri „Tricolorul lunii noiembrie” și „Tricolorul anului 2025”. Reacția fundașului naționalei

Andrei Rațiu a fost declarat în mod oficial Tricolorul Anului 2025, după ce suporterii l-au votat din nou drept cel mai bun jucător al lunii, în cadrul competiției desfășurate în aplicația Tricolorii, informează frf.ro. Alegerea este deja matematică, fundașulacumulând un avans imposibil de recuperat în clasamentul anual.

Fundașul dreapta a transmis un mesaj emoționant către fani, mulțumindu-le pentru voturile acordate de-a lungul anului și reafirmându-și determinarea pentru viitoarele meciuri ale naționalei.

„Vă mulţumesc că m-aţi votat tricolorul lunii, mă bucur că am fost desemnat tricolorul anului! Pentru mine, de fiecare dată când îmbrac tricoul naţionalei, este o mândrie foarte mare. În primăvară avem o misiune foarte importantă, sunt sigur că împreună vom reuşi!”, a declarat Andrei Raţiu.

Supranumit „Sonic”, jucătorul a cucerit trofeul major al aplicației după ce a obținut trei titluri de „tricolorul lunii” în 2025 și alte două clasări pe podium. În urma voturilor, a acumulat 39 de puncte în ierarhia anuală (punctajul lunar fiind de 10, 6 și 3 puncte pentru primele trei locuri). Dennis Man și Darius Olaru au completat podiumul preferințelor fanilor.

În vârstă de 27 de ani, Rațiu a avut un rol esențial pentru echipa națională, fiind integralist în toate cele opt partide oficiale disputate anul acesta. A înscris al doilea său gol în tricoul României în victoria cu 7–1 în fața statului San Marino și a oferit o pasă decisivă în duelul cu Austria, la Viena. De asemenea, a purtat și banderola de căpitan în meciul cu Cipru, disputat pe teren propriu.

Și la nivel de club, fundașul a avut un sezon remarcabil pentru Rayo Vallecano, unde a bifat toate minutele în campionatul Spaniei. Contribuțiile sale solide în defensivă și ofensivă au consolidat forma bună a echipei, iar clubul i-a prelungit recent contractul.

Cu Rațiu pe teren, formația madrilenă a obținut patru victorii și cinci remize în actuala stagiune de La Liga, două dintre egaluri fiind împotriva giganților Real Madrid și Barcelona. Fundașul a oferit și un assist la golul decisiv din partida cu Real Sociedad și a marcat în duelul cu Hacken din UEFA Conference League.

În sezonul precedent, tot în 2025, și-a trecut în cont un gol și două assisturi în campionatul spaniol.

În prezent, pe poziția a doua în ierarhia „Tricolorul Anului 2025” se află Dennis Man, iar locul trei este împărțit între Ianis Hagi și Ștefan Târnovanu. Clasamentul final va fi stabilit după concursul pentru „Tricolorul lunii decembrie”.

Andrei Rațiu – 39

Dennis Man – 26

Ianis Hagi, Ștefan Târnovanu – 16

Alex Mitriță – 15

Louis Munteanu, Daniel Bîrligea – 12

Nicolae Stanciu, Ștefan Baiaram, Denis Drăguș – 10

Horațiu Moldovan, Darius Olaru – 6

Adrian Șut, Ianis Stoica, Florin Tănase, Ionuț Radu – 3

În cursul anului 2025 au fost acordate zece trofee pentru „Tricolorul lunii”, cu excepția lunii iulie, când premiul a ajuns la David Popovici, în semn de recunoaștere pentru cele două medalii de aur câștigate la Campionatele Mondiale de Natație.

Andrei Rațiu – 3 (martie, mai, noiembrie)

Dennis Man – 2 (iunie, octombrie)

Ianis Hagi – 1 (ianuarie)

Ștefan Târnovanu – 1 (februarie)

Nicolae Stanciu – 1 (aprilie)

Ștefan Baiaram – 1 (august)

Denis Drăguș – 1 (septembrie)

Andrei Rațiu devine al șaselea fotbalist care obține distincția „Tricolorul Anului”, succedându-le lui Florin Niță (2021), Nicolae Stanciu (2022), Florinel Coman și Radu Drăgușin (2023) și Dennis Man (2024).