Eșec pe teren propriu pentru echipa lui Ianis Hagi. Românul, titular și integralist, a avut o evoluție ștearsă

Ianis Hagi (27 de ani) a fost titular, azi, pentru Alanyaspor, în partida disputată pe teren propriu cu Kasimpașa, ce a contat pentru etapa a 13-a a campionatului Turciei.

Gazdele au cedat cu scorul de 1-2, iar internaționalul român a evoluat pe tot parcursul confruntării. Dar, fără să aibă realizari deosebite. Echipa românului a marcat în ultimele secunde ale primeri reprize (45+2), datorită lui Hwang Ui-jo, dar oaspeții au revenit în actul secund și au întors soarta celor trei puncte. Pape Habib Gueye și-a trecut în cont „o dublă” în minutele 48 și 52. Alanyaspor e pe locul al 8-lea în clasament cu 15 puncte.

În Spania, Oviedo și Rayo Vallecano au încheiat la egalitate, scor 0-0, disputa de duminică din etapa a 13-a a Primerei Division. La gazde, portarul Horațiu Moldovan a fost doar rezervă, la oaspeți, Andrei Rațiu a fost titular și integralist.

În Premier League, Leeds United a cedat pe teren propriu, scor 1-2, în fața celor de la Aston Villa, în runda a 12-a. Gazdele au deschis scorul prin Lukas Nmecha (8), oaspeții au revenit datorită lui Morgan Rogers, cel care a punctat de două ori în minutele 48 și 75.

În Italia, Parma s-a impus, azi, pe terenul Veronei, scor 2-1, în runda a 12-a din Serie A. Au marcat: Giovane (65) / Mateo Pellegrino (18 și 80). AS Roma s-a impus pe terenul celor de la Cremonese, scor 1-3. Au înscris: Francesco Folino (90+3) / Matias Soule (17), Evan Ferguson (64) și Wesley Franca (69).