Eșec pe teren propriu pentru echipa lui Ianis Hagi. Românul, titular și integralist, a avut o evoluție ștearsă

Eșec pe teren propriu pentru echipa lui Ianis Hagi. Românul, titular și integralist, a avut o evoluție ștearsă
Ianis Hagi (27 de ani) a fost titular, azi, pentru Alanyaspor, în partida disputată pe teren propriu cu Kasimpașa, ce a contat pentru etapa a 13-a a campionatului Turciei.

Ianis Hagi, titular la Alanyaspor, dar fără realizări deosebite

Gazdele au cedat cu scorul de 1-2, iar internaționalul român a evoluat pe tot parcursul confruntării. Dar, fără să aibă realizari deosebite. Echipa românului a marcat în ultimele secunde ale primeri reprize (45+2), datorită lui Hwang Ui-jo, dar oaspeții au revenit în actul secund și au întors soarta celor trei puncte. Pape Habib Gueye și-a trecut în cont „o dublă” în minutele 48 și 52. Alanyaspor e pe locul al 8-lea în clasament cu 15 puncte.

În Spania, Oviedo și Rayo Vallecano au încheiat la egalitate, scor 0-0, disputa de duminică din etapa a 13-a a Primerei Division. La gazde, portarul Horațiu Moldovan a fost doar rezervă, la oaspeți, Andrei Rațiu a fost titular și integralist.

Leeds United a fost învinsă acasă de Aston Villa, scor 1-2

În Premier League, Leeds United a cedat pe teren propriu, scor 1-2, în fața celor de la Aston Villa, în runda a 12-a. Gazdele au deschis scorul prin Lukas Nmecha (8), oaspeții au revenit datorită lui Morgan Rogers, cel care a punctat de două ori în minutele 48 și 75.

Studiul blocat de urgență de conducerea Meta. Efectele după câteva zile fără Facebook și Instagram
Studiul blocat de urgență de conducerea Meta. Efectele după câteva zile fără Facebook și Instagram
Țeapa momentului explicată de DNSC. E-mailul pe care nu trebuie să-l deschizi sub nicio formă
Țeapa momentului explicată de DNSC. E-mailul pe care nu trebuie să-l deschizi sub nicio formă

În Italia, Parma s-a impus, azi, pe terenul Veronei, scor 2-1, în runda a 12-a din Serie A. Au marcat: Giovane (65) / Mateo Pellegrino (18 și 80). AS Roma s-a impus pe terenul celor de la Cremonese, scor 1-3. Au înscris: Francesco Folino (90+3) / Matias Soule (17), Evan Ferguson (64) și Wesley Franca (69).

