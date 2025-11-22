Clasamentul brânzeturilor pentru 2025. Brânza cea mai bună din lume

Juriul Premiilor Mondiale ale Brânzeturilor (World Cheese Awards) 2025 s-a reunit pentru a desemna cea mai bună brânză a anului. La evenimentul desfășurat în Berna, capitala Elveției, 265 de experți internaționali în brânzeturi au degustat zeci de amestecuri lactate, variind ca formă, dimensiune, culoare și textură.

O brânză clasică „Le Gruyère AOP” din Elveția a fost desemnată drept cea mai bună brânză din lume la cea de-a 37-a ediție a Premiilor Mondiale ale Brânzeturilor (WCA), desfășurată la Berna.

Campioană mondială a devenit Gruyère AOP Vorderfultigen Spezial, o brânză de vacă maturată 18 luni, produsă de Bergkäserei Vorderfultigen. Juriul a apreciat în mod special textura cristalină și aroma bogată „cu gust de bulion”. Este a șasea oară în istoria WCA când o brânză Le Gruyère AOP obține această distincție.

Pe locul al doilea s-a clasat o brânză neobișnuită, ornată cu flori, Crémeux des Aldudes aux Fleurs, produsă de Etxaldia, Franța, care a fost devansată la un singur punct.

Locul al treilea a revenit tot unei brânzeturi elvețiene: Edel-Würzig Appenzeller, maturată 9 luni și produsă de Käserei Ifang.

Peste 5.244 de sortimente de brânzeturi din 46 de țări au ajuns la Festhalle din Berna, transformând spațiul într-un adevărat festival al degustărilor. Pe lista scurtă concursului au fost inclusă o brânză japoneză de capră, moale și cremoasă, asemănătoare cu frișca, o brânză tare britanică de culoarea unui apus de soare intens, o brânză americană și, desigur, mai multe specialități elvețiene.

Deși înscrierile locale beneficiază adesea de un avantaj al țării gazdă, victoriile nu sunt automat garantate. În 2022, de exemplu, coroana a revenit unui sortiment Gruyère, când competiția s-a desfășurat în Țara Galilor.

John Farrand, directorul general al Guild of Fine Food, organizatorul britanic al World Cheese Awards, a vorbit despre organizarea competiției: spre deosebire de alte concursuri de produse lactate, aceasta poate fi considerată cu adevărat globală, fiind organizată în diferite țări și atrăgând participanți și jurați dintr-o gamă diversă.

Brânza desemnată câștigătoare în 2025 a beneficiat de susținerea lui Perry Wakeman, unul dintre cei mai importanți jurați, cunoscut pentru activitatea sa de la Rennet & Rind, lângă Cambridge, Anglia.

Despre Gruyère, el a afirmat că merită pe deplin premiul, remarcând complexitatea gustului: „Caramel savuros cu o aromă subtilă de ars, ca de cărbune. Persistența în gură era incredibilă. Chiar și după degustarea altor trei brânzeturi, încă o simțeam”.

Pe lângă titlul de Campion Mondial, competiția World Cheese Awards a acordat trofee pentru diverse țări, printre care: Cea mai bună brânză britanică, Cea mai bună brânză elvețiană, Cea mai bună brânză italiană, Cea mai bună brânză franceză, Cea mai bună brânză portugheză, Cea mai bună brânză din lapte crud, Cea mai bună brânză nouă și Cea mai bună brânză artizanală.

Organizatorii au dezvăluit, de asemenea, că următoarea ediție a Premiilor World Cheese se va desfășura în Córdoba, Andaluzia, Spania, în cadrul jurizării Super.