SUA și Iran, foarte aproape de un acord. S-ar putea semna înainte de expirarea armistițiului, potrivit Axios

Negociatorii din SUA și Iran au făcut progrese în discuțiile de marți, apropiindu-se de un acord-cadru pentru a pune capăt războiului, au declarat doi oficiali americani citați de Axios.

SUA și Iranul, cu asistența mediatorilor pakistanezi, egipteni și turci, au încercat să elimine decalajele rămase și să ajungă la un acord înainte de expirarea armistițiului pe 21 aprilie.

O delegație pakistaneză condusă de comandantul armatei, mareșalul Asim Munir, a sosit miercuri la Teheran pentru discuții cu oficiali iranieni.

Oficiali americani și surse familiarizate cu medierea au avertizat că un acord nu este garantat, având în vedere diferențele substanțiale dintre cele două părți.

„Să așteptăm și să vedem dacă putem ajunge la un acord. Suntem optimisți și, prin urmare, încercăm să insistăm cu ambele părți”, a declarat un oficial pakistanez.

Un oficial american a declarat că echipa de negocieri a președintelui Trump - vicepreședintele Vance, trimisul Casei Albe Steve Witkoff și consilierul principal Jared Kushner - a continuat marți să facă schimb de proiecte de propuneri cu iranienii și mediatorii.

„Au fost la telefon și au discutat cu toate țările și se apropie de un acord”, a declarat oficialul american.

Un al doilea oficial american a confirmat marți că s-au înregistrat progrese.

„Vrem să facem o înțelegere. Și părți din guvernul lor vor să facă o înțelegere. Acum, secretul este să convingem întregul guvern de acolo să încheie înțelegerea”, a declarat un al treilea oficial american.

O nouă rundă de discuții directe, față în față, va avea loc probabil în următoarele zile, înainte de expirarea armistițiului, au declarat oficiali americani și surse familiarizate cu medierea, dar nu a fost stabilită o dată.

JD Vance, care a condus discuțiile inițiale în Pakistan săptămâna trecută, a declarat marți, la un eveniment Turning Point USA din Georgia: „Cred că oamenii cu care stăm în fața noastră au vrut să încheiem o înțelegere... Mă simt foarte bine în legătură cu situația actuală”.

Comentariul lui Vance este grăitor, deoarece vicepreședintele nu negocia direct cu liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei.

Dacă se ajunge la un acord-cadru, armistițiul ar trebui prelungit pentru a negocia detaliile unui acord cuprinzător, au declarat un oficial american și o sursă familiarizată cu medierea.

„Detaliile sunt complicate - nu poți face asta în două zile”, a spus un alt oficial american.

„SUA nu a fost de acord oficial cu o prelungire a armistițiului. Există o colaborare continuă între SUA și Iran pentru a ajunge la un acord”, a declarat un al doilea oficial american.

Oficialii americani spun că blocada navală impusă de Trump - care a întrerupt exporturile de petrol ale Iranului - și criza economică tot mai profundă a țării sporesc presiunea asupra Teheranului pentru a ajunge la un acord.

„Iranul nu are bani. Sunt faliți. Noi știm asta. Și ei știu că noi știm asta”, a declarat un oficial american, în condițiile în care Iranul exportă zilnic aproximativ 1,5 milioane de barili de petrol, câștigând aproximativ 140 de milioane de dolari.

„O blocadă anulează peste noapte această situație”, a declarat Miad Maleki, fost expert în sancțiuni împotriva Iranului la Departamentul Trezoreriei și acum cercetător senior la Fundația pentru Apărarea Democrațiilor.

Insula Kharg, care gestionează aproximativ 90% din petrolul Iranului, se află la 640 km de Strâmtoarea Ormuz din Golful Persic și s-ar închide efectiv sub blocadă.

„Nu trebuie să invadăm Kharg chiar acum. Putem pur și simplu să-l strangulăm”, a spus un alt oficial al administrației.

Dacă Iranul nu poate exporta petrol și rămâne fără stocuri terestre, va trebui să oprească pomparea, ceea ce ar putea să provoace daune economice pe termen lung, au declarat oficialii administrației.

„Ce înseamnă dacă Iranul, o țară cunoscută în lume pentru petrolul său, nu poate produce petrol? Va fi mai rău decât Venezuela sub Maduro”, a spus un oficial.

Înainte de război, economia Iranului era deja supusă unor presiuni severe din cauza campaniei de sancțiuni la presiune maximă a lui Trump, care a dus la un șomaj ridicat, penurie de benzină și inflație alimentară. Războiul a adâncit criza.

Atacurile aeriene americane și israeliene au închis cele mai mari două fabrici de oțel din Iran și au paralizat industria petrochimică.

Sepah Bank - instituția financiară de stat iraniană care plătește salariile militarilor și ale IRGC - este supusă frecvent atacurilor cibernetice din partea hackerilor israelieni, iar centrul său de securitate digitală a fost lovit într-un atac cu rachete luna trecută.

Închiderea internetului în Iran, aflată acum în a 47-a zi, costă economia cu încă 50 de milioane de dolari zilnic.