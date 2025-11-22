Naționala de rugby a României, eșec în amicalul cu Uruguay, scor 21-31

Naționala de rugby a României a fost învinsă, azi, scor 21-31, de reprezentativa Uruguayului, într-un joc de verificare ce a fost găzduit de stadionul Arcul de Triumf - București.

„Stejarii” au reuşit trei eseuri în această confruntare, datorită lui Tudor Butnariu (40+5), Nicolaas Immelman (57) şi Thomas Creţu (78), toate transformate de Alin Conache.

Pentru „los teros” au reuşit patru încercări, semnate de German Kessler (15), Bautista Basso (19), Manuel Diana (44) şi Lucas Bianchi (67), toate transformate de Santiago Alvarez, care a punctat şi dintr-o lovitură de pedeapsă (61). Naționala „tricoloră” a mai marcat două eseuri, prin Jason Tomane (36) şi Alin Conache (48), dar ambele au fost anulate după arbitrajul video.

Meciul a fost ultimul pentru Cristi Chirica. Sportivul și-a anunțat retragerea din echipa naţională. România, locul 21 în lume, şi Uruguay, ocupanta locului 15 mondial, s-au întâlnit de 16 ori până acum, România impunându-se în nouă dintre acestea, una terminându-se la egalitate, iar şase, dintre care ultimele cinci partide, au fost câştigate de „los teros”.

XV-le de start al echipei României: 1. Alexandru Savin (CS Rapid), 2. Tudor Butnariu (SCM USV Timişoara), 3. Gheorghe Gajion (Mont De Marsan), 4. Marius Antonescu (Narbonne), 5. Andrei Mahu (căpitan; Massy), 6. Cristi Boboc (CSA Steaua), 7. Nicolaas Immelman (CSM Ştiinţa Baia Mare), 8. Cristi Chirica (CS Dinamo), 9. Alin Conache (CSA Steaua), 10. Hinckely Vaovasa (CS Dinamo), 11. Tevita Manumua (SCM USV Timişoara), 12. Jason Tomane (CSM Ştiinţa Baia Mare), 13. Nicolas Onuţu (CS Annonay), 14. Iliesa Tiqe (SCM USV Timişoara), 15. Ovidiu Neagu (SCM USV Timişoara).

Rezerve: 16. Robert Irimescu (West Harbour Australia), 17. Vasile Bălan (CSA Steaua), 18. Thomas Creţu (Dax), 19. Vlad Neculau (SCM USV Timişoara), 20. Kemal Altinok (SCM USV Timişoara), 21. Gabriel Rupanu (SCM USV Timişoara), 22. Paul Popoaia (CSM Ştiinţa Baia Mare), 23. Fonovai Tangimana (CS Dinamo).

Staff tehnic: David Gerard - antrenor principal, Raphael Saint-Andre - antrenor secund - atac şi treisferturi, Benjamin Lapeyre - antrenor secund - apărare şi skills, Juan Pablo Orlandi - antrenor secund - înaintare, Michael Dallery - preparator fizic, Paul Cere - preparator fizic asistent şi data scientist, Daniel Carpo - preparator fizic şi data scientist, Petra Melinte - medic, Marius Todosi - kinetoterapeut, Andrei Diaconeasa - kinetoterapeut, Gilles Soirat - video analist, Fabian Bunu - video analist.