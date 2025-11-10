Emil Boc a dat gol pe stadionul Maracana. Mesaj pentru clujeni și fanii echipei Universitatea Cluj

Edilul Clujului, Emil Boc, a surprins într-un clip video, postat pe Facebook, înscriind un gol pe faimosul stadion Maracana din Rio de Janeiro. Boc a participat la Forumul Mondial al Primarilor, unde a avut parte de o surpriză uriașă din partea unui tânăr.

Prezent în Brazilia pentru Forumul Mondial al Primarilor, Emil Boc a vizitat legendarul stadion Maracana din Rio de Janeiro, cunoscut pentru recordul de aproape 200.000 de spectatori la finala Campionatului Mondial din 1950, Brazilia – Uruguay.

”Este visul oricărui iubitor de fotbal să ajungă măcar o dată aici. Să simtă și să trăiască acest stadion. De pe Maracana vă spun că Universitatea Cluj este cea mai frumoasă și mai iubită echipă din lume. Haide U și la bine, și la greu!” a transmis edilul Clujului.

La Forumul Mondial al Primarilor de la Rio de Janeiro, Emil Boc a avut parte de o surpriză neobișnuită, un tânăr localnic a recitat pe de rost versurile imnului României și a cântat împreună cu primarul din Cluj

Boc a relatat pe rețelele de socializare că tânărul l-a salutat după ce a văzut că este din România și i-a spus că apreciază imnul național pentru mesajul de patriotism pe care îl transmite.

La evenimentul din Brazilia, Emil Boc a prezentat politicile ecologice ale Clujului și a discutat cu primari importanți, printre care Anne Hidalgo de la Paris, Sadiq Khan de la Londra și Giuseppe Sala de la Milano. La forum a participat și Teresa Ribera, prim-vicepreședinte executiv al Comisiei Europene pentru o tranziție curată și justă.

Boc a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, subliniind importanța alegerilor ecologice: „Orașul viitorului este acela în care alegerea ecologică este cea mai ușoară și accesibilă pentru cetățeni – The green choice, the easy choice”.