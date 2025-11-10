Politica

Emil Boc a dat gol pe stadionul Maracana. Mesaj pentru clujeni și fanii echipei Universitatea Cluj

Emil Boc a dat gol pe stadionul Maracana. Mesaj pentru clujeni și fanii echipei Universitatea Cluj
Edilul Clujului, Emil Boc, a surprins într-un clip video, postat pe Facebook, înscriind un gol pe faimosul stadion Maracana din Rio de Janeiro. Boc a participat la Forumul Mondial al Primarilor, unde a avut parte de o surpriză uriașă din partea unui tânăr.

Emil Boc a înscris un gol pe faimosul stadion din Rio de Janeiro

Prezent în Brazilia pentru Forumul Mondial al Primarilor, Emil Boc a vizitat legendarul stadion Maracana din Rio de Janeiro, cunoscut pentru recordul de aproape 200.000 de spectatori la finala Campionatului Mondial din 1950, Brazilia – Uruguay.

”Este visul oricărui iubitor de fotbal să ajungă măcar o dată aici. Să simtă și să trăiască acest stadion. De pe Maracana vă spun că Universitatea Cluj este cea mai frumoasă și mai iubită echipă din lume. Haide U și la bine, și la greu!” a transmis edilul Clujului.

Primarul Clujului s-a filmat pe gazon, a tras la poartă și a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, afirmând că Universitatea Cluj este „cea mai frumoasă și mai iubită echipă din lume” și încurajând fanii echipei.

Surpriză pentru edilul din Cluj

La Forumul Mondial al Primarilor de la Rio de Janeiro, Emil Boc a avut parte de o surpriză neobișnuită, un tânăr localnic a recitat pe de rost versurile imnului României și a cântat împreună cu primarul din Cluj

Emil Boc

Emil Boc. Sursa foto: Captură video Facebook

Boc a relatat pe rețelele de socializare că tânărul l-a salutat după ce a văzut că este din România și i-a spus că apreciază imnul național pentru mesajul de patriotism pe care îl transmite.

Emil Boc a promovat politicile verzi ale Clujului la Forumul Mondial al Primarilor

La evenimentul din Brazilia, Emil Boc a prezentat politicile ecologice ale Clujului și a discutat cu primari importanți, printre care Anne Hidalgo de la Paris, Sadiq Khan de la Londra și Giuseppe Sala de la Milano. La forum a participat și Teresa Ribera, prim-vicepreședinte executiv al Comisiei Europene pentru o tranziție curată și justă.

Boc a transmis un mesaj pe rețelele de socializare, subliniind importanța alegerilor ecologice: „Orașul viitorului este acela în care alegerea ecologică este cea mai ușoară și accesibilă pentru cetățeni – The green choice, the easy choice”.

