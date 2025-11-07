O doctoriță din Cluj a murit în timpul gărzii, la doar două săptămâni după decesul Ștefaniei Szabo

Medicul Eva Kiss, în vârstă de 66 de ani, de la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii din Cluj-Napoca, a fost descoperită fără suflare în timpul gărzii. Colegii au încercat să o resusciteze, însă manevrele nu au avut succes. Incidentul tragic survine la mai puțin de două săptămâni după decesul Ștefaniei Szabo, director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău.

„Echipajul medical sosit la fața locului a efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, a fost constatat decesul persoanei în cauză. În cauză a fost dispusă efectuarea unei expertize medico-legale pentru stabilirea cauzei decesului. Cercetările sunt continuate pentru clarificarea tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul sub aspectul infracțiunii de ucidere din culpă”, a transmis IPJ Cluj.

Conform informațiilor publicate de Știri de Cluj, medicul primar Eva Kiss, care activa la Clinica Pediatrie 1, a fost găsită fără cunoștință pe un hol al spitalului, în jurul orei 6:30 dimineața. Deși echipa medicală a intervenit imediat, eforturile de salvare au fost în zadar.

Purtătorul de cuvânt al spitalului, Daniela Dreghiciu, a confirmat decesul și a menționat că medicul suferea de probleme de sănătate. „Într-adevăr, unul dintre colegii noștri a decedat. Regretăm enorm, e dramatic să îți pierzi astfel un coleg și un prieten. Avea probleme medicale, însă era un adevărat profesionist”, a declarat aceasta.

Colegii au vorbit despre un om dedicat și respectat: „A fost un șoc pentru toți colegii și pentru personalul din spital. Era un medic extrem de dedicat și respectat, mereu cu un sfat sau o vorbă bună pentru pacienți și pentru toată lumea”, au spus aceștia pentru sursa citată.

Moartea medicului Eva Kiss vine la scurt timp după decesul Ștefaniei Szabo, în vârstă de 37 de ani, director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, găsită decedată în camera de gardă la finalul lunii octombrie.

„La data de 28 octombrie a.c., polițiștii din Buzău au fost sesizați despre faptul că o persoană a fost găsită decedată în incinta unei unități medicale. În urma sesizării, la fața locului s-a deplasat o echipă de investigații în vederea demarării cercetărilor specifice, stabilind că este vorba de o femeie, de 37 de ani, din Buzău. În cauză a fost întocmit dosar penal, iar polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea parchetului”, se arăta într-un comunicat al IPJ Buzău.

Ambele cazuri readuc în atenție problema acută a lipsei de personal medical din spitalele românești. În multe unități, gărzile nu sunt complet acoperite, iar medicii activi sunt nevoiți să preia un volum uriaș de muncă pentru a asigura continuitatea serviciilor medicale — o presiune constantă care, de multe ori, se dovedește fatală.