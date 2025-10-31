Familia medicului Ștefania Szabo: Funeraliile nu sunt un spectacol

Familia Ștefaniei Szabo, directorul medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, găsită fără suflare în camera de gardă, a transmis un mesaj pe Facebook în care solicită respectarea vieții private în aceste momente de durere profundă.

„Faptul că Ștefania a fost o persoană publică nu justifică transformarea funeraliilor într-un spectacol sau subiect de senzație”, au transmis membrii familiei.

Aceștia au transmis că știrea despre moartea Ștefaniei Szabo poate fi abordată de mass-media doar dacă există un interes public real, însă cer ca slujbele religioase și ceremonia de înmormântare să rămână momente private, rezervate apropiaților, colegilor și prietenilor familiei.

În mesaj, familia își exprimă durerea pentru pierderea „unui suflet blând, luminat și generos, care va rămâne un exemplu de demnitate, devotament și iubire”.

Trupul neînsuflețit al Ștefaniei Szabo va fi depus vineri, 31 octombrie, între orele 12:30 și 13:00, la Capela Bisericii Bălăneanu, din sectorul 2 al Capitalei. Slujba de înmormântare va avea loc sâmbătă, 1 noiembrie, în jurul orei 11:00, la aceeași biserică, iar înmormântarea va fi la Cimitirul Tudor Vladimirescu, pe Șoseaua Antiaeriană, sector 5, București.

Familia face apel la jurnaliști și la public să respecte intimitatea și demnitatea acestei despărțiri, în ciuda impactului mediatic pe care îl poate genera dispariția unui cadru medical cunoscut.

Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru „ucidere din culpă” în vederea stabilirii tuturor circumstanţelor. S‑au recoltat probe, inclusiv pentru analize toxicologice, iar maşina medicului a fost ridicată pentru percheziţii.

Potrivit surselor, în încăperea unde a fost descoperită fusese găsită o fiolă ce ar conţine un anestezic puternic (precum Propofol) şi o perfuzie. De asemenea, colegii au declarat că medicul făcea frecvent gărzi – unele surse spun chiar şapte pe lună –, ceea ce ridică semne de întrebare privind stresul şi oboseala la care era supusă. Ei au spus că aceasta era obosită în ultima vreme.