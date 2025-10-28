Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Județean Buzău, a murit la doar 35 de ani. A fost găsită în camera de gardă

Doliu la Spitalul Județean de Urgență Buzău. Marți dimineață, directorul medical al unității, dr. Ștefania Szabo, în vârstă de 37 de ani, a fost găsită fără suflare în camera de gardă.

Medicul intrase în gardă luni dimineață și participase, în cursul zilei, la inaugurarea extinderii secției de Pneumologie. Potrivit colegilor, în jurul orei 6.00, aceștia au observat că nu mai răspundea la telefon și au intrat în camera de gardă, unde au găsit-o fără viață.

Ștefania Szabo era medic chirurg și ocupa funcția de director medical al spitalului din 2021. Pe rețelele de socializare, medicul publicase recent un mesaj legat de această profesie.

„Fiecare zi în spital aduce o nouă provocare, o nouă poveste, un nou vis de salvat. Medicina nu înseamnă doar tratamente și diagnostice, ci și inimă, empatie și dorința de a fi sprijin acolo unde e cea mai mare nevoie. Pentru noi, fiecare pacient este un univers întreg”, scria ea.

Ștefania Manolescu era din București. A absolvit Facultatea de Medicină „Carol Davila”, iar perioada de rezidențiat și-a desfășurat-o la Spitalul Floreasca din Capitală.