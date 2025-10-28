Social Breaking news

Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Județean Buzău, a murit la doar 35 de ani. A fost găsită în camera de gardă

Comentează știrea
Ștefania Szabo, directorul medical al Spitalului Județean Buzău, a murit la doar 35 de ani. A fost găsită în camera de gardăLumânare. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Doliu la Spitalul Județean de Urgență Buzău. Marți dimineață, directorul medical al unității, dr. Ștefania Szabo, în vârstă de 37 de ani, a fost găsită fără suflare în camera de gardă.

A murit directorul medical al Spitalului Județean Buzău. Descoperirea a fost făcută de colegi

Medicul intrase în gardă luni dimineață și participase, în cursul zilei, la inaugurarea extinderii secției de Pneumologie. Potrivit colegilor, în jurul orei 6.00, aceștia au observat că nu mai răspundea la telefon și au intrat în camera de gardă, unde au găsit-o fără viață.

O carieră dedicată medicinei

Ștefania Szabo era medic chirurg și ocupa funcția de director medical al spitalului din 2021. Pe rețelele de socializare, medicul publicase recent un mesaj legat de această profesie.

„Fiecare zi în spital aduce o nouă provocare, o nouă poveste, un nou vis de salvat. Medicina nu înseamnă doar tratamente și diagnostice, ci și inimă, empatie și dorința de a fi sprijin acolo unde e cea mai mare nevoie. Pentru noi, fiecare pacient este un univers întreg”, scria ea.

Temperaturi neobișnuite în noiembrie. Ultima lună de toamnă, săracă în precipitații
Temperaturi neobișnuite în noiembrie. Ultima lună de toamnă, săracă în precipitații
Târguri de Crăciun 2025. Când se deschid marile atracții ale iernii
Târguri de Crăciun 2025. Când se deschid marile atracții ale iernii

Ștefania Manolescu era din București. A absolvit Facultatea de Medicină „Carol Davila”, iar perioada de rezidențiat și-a desfășurat-o la Spitalul Floreasca din Capitală.

 

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:25 - TNF 2025: Industria românească: creștere constantă și profitabilitate ridicată în perioada 2020-2025
10:18 - Nigel Farage câștigă teren, în timp ce guvernul lui Keir Starmer se confruntă cu dificultăți majore
10:10 - Makaveli caută nevastă. Care ar fi condițiile pe care trebuie să le îndeplinească viitoarea soție
10:01 - Temperaturi neobișnuite în noiembrie. Ultima lună de toamnă, săracă în precipitații
09:55 - Airbnb, măsuri suplimentare pentru prevenirea petrecerilor de Halloween în SUA
09:47 - Reorganizare în cercul puterii de la Kremlin. Putin mizează pe loialitate și rudenie

HAI România!

Irina Munteanu, Veolia, la Gala Capital „Cuvântul care ne definește cel mai bine este reziliența”
Irina Munteanu, Veolia, la Gala Capital „Cuvântul care ne definește cel mai bine este reziliența”
Iuliana Balea, Tehnostrade, la Gala Capital „Acest premiu ne onorează”
Iuliana Balea, Tehnostrade, la Gala Capital „Acest premiu ne onorează”
Sergiu Mihai Olaru, Conacul Olarilor „Putem să performăm și să avem impact în comunitate împre
Sergiu Mihai Olaru, Conacul Olarilor „Putem să performăm și să avem impact în comunitate împre

Proiecte speciale