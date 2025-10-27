Celebrul toboșar de jazz Jack DeJohnette a murit la 83 de ani

Toboșarul american de jazz Jack DeJohnette a murit duminică, la 83 de ani, în localitatea Woodstock din statul New York, fiind alături de soția sa și de câțiva prieteni apropiați, a confirmat pentru DPA impresarul artistului.

Jack DeJohnette, unul dintre cei mai îndrăzneți și dinamici toboșari de jazz din ultimii 60 de ani, cu un ritm ușor, dar precis, a murit duminică la HealthAlliance Hospital din Kingston, New York. Avea 83 de ani.

Cauza morții a fost insuficiența cardiacă congestivă, a declarat Lydia DeJohnette, soția și managerul său, pentru NPR.

Jack DeJohnette a fost unul dintre cei mai importanți toboșari de jazz ai generației sale, cunoscut pentru colaborările sale cu artiști precum John Coltrane, Bill Evans și Miles Davis.

Începând din 1970, artistul a colaborat cu casa de discuri ECM, unde a înregistrat mai multe albume în studiourile din München, precum „Special Edition” și „New Directions”. De-a lungul carierei, a lucrat cu mai multe case de discuri și a făcut parte, timp de peste 25 de ani, dintr-un trio alături de Keith Jarrett și Gary Peacock

Acesta a câștigat două premii Grammy, care i-au fost acordate pentru albumul new age „Peace Time” în 2009 și pentru albumul instrumental de jazz „Skyline” în 2022.

Jack DeJohnette s-a născut la 9 august 1942, în Chicago. A început să cânte la pian la vârsta de patru ani, iar în perioada liceului s-a orientat către tobe. Mai târziu, a activat ca pianist și compozitor.

După finalizarea studiilor muzicale, și-a lansat cariera în New York, în 1966. A colaborat inițial cu ansamblul de jazz condus de John Coltrane, apoi s-a alăturat cvartetului lui Charles Lloyd, unde a cântat alături de tânărul pianist Keith Jarrett. În anii 1980, DeJohnette a înființat, împreună cu Keith Jarrett și basistul Gary Peacock, formația Keith Jarrett Trio.