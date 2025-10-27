Monden

Celebrul toboșar de jazz Jack DeJohnette a murit la 83 de ani

Comentează știrea
Celebrul toboșar de jazz Jack DeJohnette a murit la 83 de aniJack DeJohnette. Sursa foto: X/Jazz Dispensary
Din cuprinsul articolului

Toboșarul american de jazz Jack DeJohnette a murit duminică, la 83 de ani, în localitatea Woodstock din statul New York, fiind alături de soția sa și de câțiva prieteni apropiați, a confirmat pentru DPA impresarul artistului.

Jack DeJohnette a murit

Jack DeJohnette, unul dintre cei mai îndrăzneți și dinamici toboșari de jazz din ultimii 60 de ani, cu un ritm ușor, dar precis, a murit duminică la HealthAlliance Hospital din Kingston, New York. Avea 83 de ani.

Cauza morții a fost insuficiența cardiacă congestivă, a declarat Lydia DeJohnette, soția și managerul său, pentru NPR.

Unul dintre cei mai importanți toboșari de jazz ai generației sale

Jack DeJohnette a fost unul dintre cei mai importanți toboșari de jazz ai generației sale, cunoscut pentru colaborările sale cu artiști precum John Coltrane, Bill Evans și Miles Davis.

Horoscopul lui Dom’ Profesor,   28 octombrie 2025. Despre Israel
Horoscopul lui Dom’ Profesor,   28 octombrie 2025. Despre Israel
Analizele și investigațiile medicale pe care persoanele asigurate le pot face gratuit
Analizele și investigațiile medicale pe care persoanele asigurate le pot face gratuit

Începând din 1970, artistul  a colaborat cu casa de discuri ECM, unde a înregistrat mai multe albume în studiourile din München, precum „Special Edition” și „New Directions”. De-a lungul carierei, a lucrat cu mai multe case de discuri și a făcut parte, timp de peste 25 de ani, dintr-un trio alături de Keith Jarrett și Gary Peacock

Acesta a câștigat două premii Grammy, care i-au fost acordate pentru albumul new age „Peace Time” în 2009 și pentru albumul instrumental de jazz „Skyline” în 2022.

Cariera artistului american

Jack DeJohnette s-a născut la 9 august 1942, în Chicago. A început să cânte la pian la vârsta de patru ani, iar în perioada liceului s-a orientat către tobe. Mai târziu, a activat ca pianist și compozitor.

După finalizarea studiilor muzicale, și-a lansat cariera în New York, în 1966. A colaborat inițial cu ansamblul de jazz condus de John Coltrane, apoi s-a alăturat cvartetului lui Charles Lloyd, unde a cântat alături de tânărul pianist Keith Jarrett. În anii 1980, DeJohnette a înființat, împreună cu Keith Jarrett și basistul Gary Peacock, formația Keith Jarrett Trio.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:15 - Horoscopul lui Dom’ Profesor,   28 octombrie 2025. Despre Israel
20:07 - Analizele și investigațiile medicale pe care persoanele asigurate le pot face gratuit
20:00 - Fosta reședință a cuplului Shakira-Pique din Barcelona a fost scoasă la vânzare. Lamine Yamal, interesat de achiziție
19:53 - Avarie la o conductă de gaz de pe Câmpineanu. Traficul, restricționat temporar în centrul Capitalei
19:45 - Nicușor Dan a trimis la CCR o lege adoptată de Parlament în 2020
19:43 - Nou val de fraude pe WhatsApp. Promisiuni false de câștiguri, conturi bancare golite

HAI România!

Ipocrizie la Catedrală Politicienii care au criticat proiectul
Ipocrizie la Catedrală Politicienii care au criticat proiectul
Ce se întâmplă dacă SUA și Rusia nu se înțeleg?
Ce se întâmplă dacă SUA și Rusia nu se înțeleg?
Cine Conduce România? De la Tăriceanu și Gittenstein la Piramida Globalistă
Cine Conduce România? De la Tăriceanu și Gittenstein la Piramida Globalistă

Proiecte speciale