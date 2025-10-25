A murit regina Sirikit, soția legendarului Bhumibol Adulyadej și mama actualului rege al Thailandei

Fosta regină Sirikit Kitiyakorn, soția legendarului monarh Bhumibol Adulyadej, care a condus Thailanda timp de 70 de ani, și mama actualului rege, Maha Vajiralongkorn, a murit la vârsta de 93 de ani. Dispariția ei marchează o schimbare de eră pentru puternica familie regală thailandeză, transmite AFP.

Potrivit unui comunicat emis de Palat, Sirikit s-a stins din viață vineri seara, lăsând în urmă o moștenire care a modelat imaginea monarhiei thailandeze timp de decenii.

În tinerețe, Sirikit a fost supranumită „Jackie Kennedy a Asiei”. Împreună cu regele Bhumibol Adulyadej, care a domnit sub numele de Rama al IX-lea, ea a format un cuplu glamour și influent, simbol al stabilității și al modernității într-o țară profund atașată de tradiții.

Moartea ei declanșează, fără îndoială, o perioadă de profundă emoție națională și ceremonii fastuoase. În Thailanda, regele este considerat părintele națiunii și un model al idealurilor budiste, iar fervoarea populară în jurul figurii monarhului are puține echivalente în lumea contemporană.

După moartea lui Bhumibol, în octombrie 2016, țara a ținut un an de doliu oficial, urmat de o incinerare grandioasă, un an mai târziu.

În ultimii ani, sănătatea fostei regine s-a deteriorat vizibil. Slăbită de un accident vascular cerebral, Sirikit nu a mai apărut în public de multă vreme. Cu toate acestea, portretul ei cu ramă aurie continuă să fie prezent în fața clădirilor publice, în magazine și în casele thailandezilor, semn al respectului profund de care se bucură.

Ziua ei de naștere, 12 august, este celebrată la nivel național drept Ziua Mamei în Thailanda, un tribut adus rolului său simbolic în viața țării.

Fiică a unui diplomat thailandez care a fost ambasador la Paris, Sirikit a copilărit și s-a format în Europa. Tot acolo l-a cunoscut pe viitorul ei soț, pe atunci student în Elveția. Căsătoria lor a avut loc în 1950, când Sirikit avea doar 17 ani. Din această uniune s-au născut patru copii, printre care singurul fiu, Maha Vajiralongkorn, actualul rege al Thailandei.

În anii 1960, regele și regina au redefinit imaginea monarhiei thailandeze, aducându-i o notă de modernitate și deschidere culturală. Sirikit, mereu elegantă și la curent cu moda occidentală, era adesea fotografiată în revistele pentru femei, iar cuplul participa la evenimente artistice și muzicale.

Pasionat de jazz, regele Bhumibol a transmis acest interes și soției sale. Cei doi au fost fotografiați în 1960 alături de Elvis Presley, în timpul unui turneu în Statele Unite — o imagine iconică a Thailandei moderne.

Deși monarhia rămâne o instituție profund respectată, anii recenți au adus și momente de tensiune. În 2020, un val de proteste a adunat zeci de mii de tineri în stradă, cerând reforme politice și o revizuire a statutului monarhiei. Printre revendicări s-a aflat și modificarea legii extrem de stricte de lezmajestate, care interzice orice critică la adresa familiei regale.

Această lege a dus la condamnarea a numeroși thailandezi, unii primind pedepse grele cu închisoarea pentru defăimarea regelui sau a rudelor sale.

Deocamdată, palatul nu a făcut nicio declarație privind succesiunea actualului monarh. Regele Maha Vajiralongkorn, care și-a sărbătorit 73 de ani în iulie, are o viață personală complexă.

El are șapte copii din trei relații, însă și-a renegat patru dintre fiii săi. Din actuala familie apropiată fac parte fiul Dipangkorn Rasmijoti, în vârstă de 20 de ani, și două fiice: Sirivannavari Nariratana (38 de ani) și Bajrakitiyabha Mahidol (46 de ani), aceasta din urmă fiind spitalizată în urma unei afecțiuni cardiace care i-a provocat pierderea cunoștinței în decembrie 2022.