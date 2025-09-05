International Thailanda are premier nou. Promisiuni de ordine și unitate națională.







Anutin Charnvirakul a fost votat pe 5 septembrie drept noul prim-ministru din Thailanda, promițând să restabilească ordinea după haosul creat de vidul de putere.

Alegerea sa marchează o victorie clară asupra Pheu Thai, partidul dominant al familiei Shinawatra, într-o rundă parlamentară în care Anutin a obținut sprijinul decisiv al opoziției.

Cu 311 voturi pentru și 152 împotrivă, Anutin Charnvirakul preia conducerea într-un moment în care scena politică thailandeză este marcată de tensiune și incertitudine.

Parlamentul thailandez l-a confirmat pe Anutin Charnvirakul cu o majoritate clară, după zile întregi de negocieri intense și manevre politice.

Alegerea sa a venit în urma unei perioade tumultoase, în care partidul Pheu Thai a fost destabilizat de plecarea dramatică a fostului premier Thaksin Shinawatra în Dubai.

Anutin, în vârstă de 58 de ani, a declarat înaintea votului: „Singurul dușman comun între diferite partide politice este cel care reprezintă o amenințare pentru țară. Trebuie să fim uniți.”

Fost vicepremier și ministru al Sănătății, Anutin Charnvirakul a reușit să capitalizeze alianțele regionale și relațiile de afaceri construite de-a lungul anilor.

În trecut, a ocupat funcții în guverne conduse atât de Thaksin, cât și de liderul militar Prayut Chan-o-cha, demonstrând abilitatea de a traversa diviziunile politice profunde ale Thailandei.

Victoria sa simbolizează nu doar o schimbare de lider, ci și abilitatea unui politician experimentat de a naviga în sistemul complicat de coaliții thailandez.

Noua administrație a fost primită cu reacții mixte, în contextul în care Pheu Thai se află într-o criză fără precedent. Parlamentarii Partidului Poporului, principala forță din Cameră, s-au angajat să convoace alegeri noi în termen de patru luni, în conformitate cu acordul cu Anutin Charnvirakul.

Aceasta ar putea oferi partidului șansa de a-și crește numărul de mandate și de a influența viitorul politic al țării.

Din punct de vedere economic, Thailanda se confruntă cu provocări majore, cu o creștere estimată la doar 2% în 2025, sub ritmul regional al vecinilor săi, precum Indonezia sau Filipine.

Analistii avertizează că instabilitatea politică ar putea întârzia reformele economice și investițiile străine.

În plus, plecarea fostului premier Thaksin Shinawatra, timp de 15 ani în exil autoimpus, a adâncit incertitudinea privind continuitatea politicilor populiste care au marcat ultimii douăzeci de ani.

Anutin Charnvirakul preia frâiele unui guvern fragil, format din coaliții care includ partide monarhiste ce au blocat anterior accesul Partidului Mișcarea Înaintării la putere. Această situație sugerează că mandatul său va fi limitat și tensionat, iar alegerile anticipate vor fi decisive pentru stabilirea unui echilibru politic mai clar.

Pe plan internațional, alegerea lui Anutin poate fi percepută ca un semnal de stabilitate temporară, dar și ca o continuare a tradiției politice instabile din Thailanda, dominată de intervenții judiciare și militare.

Impactul asupra economiei și societății va depinde de abilitatea sa de a menține coaliția și de a implementa măsurile promise, în timp ce rivalitățile istorice între facțiuni vor continua să modeleze scena politică thailandeză.