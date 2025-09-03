Politica Viitorul coaliției și demisia lui Ilie Bolojan. Previziunile lui Kelemen Hunor







Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că nu se pune problema demisiei premierului Ilie Bolojan și că, până pe 15 septembrie, coaliția de guvernare va găsi o soluție aplicabilă pentru pachetul al doilea de reforme. Liderul UDMR a mai spus că șansele ca alianța să reziste cel puțin până la finalul acestui an sunt bune.

„Ilie Bolojan a spus că dorește să facă anumite chestiuni legate de reformă și restructurări — nu toate măsurile luate pot fi considerate reforme în niciun caz, dar în proiect sunt multe aspecte care înseamnă o administrație mai bună, descentralizare, putere în plus pentru primari. Dacă nu poate, atunci nu are nicio problemă să se retragă. Toată lumea a spus că această coaliție trebuie să meargă mai departe”, a declarat liderul UDMR.

Hunor a mai spus că nimeni nu dorește demisia lui Bolojan: „După două luni de zile, două luni şi jumătate cât a trecut de la învestirea acestui Guvern, nu se pune problema demisiei primului ministru. Nimeni nu doreşte aşa ceva. Şi da, avem două săptămâni, asta am stabilit, până în 15 septembrie, să venim cu o soluţie aplicabilă şi justă”.

Liderul UDMR a explicat că fiecare administrație locală are particularitățile sale, iar reducerea posturilor trebuie să țină cont de aceste diferențe: „Unele primării și consilii județene funcționează deja cu personal minim, iar o reducere uniformă ar fi nedreaptă. În total, există 189.000 de posturi aprobate în Parlament, dintre care 126-127.000 sunt ocupate”.

Liderul UDMR a subliniat că premierul Bolojan, obișnuit la Oradea să aibă majoritate singur, face acum eforturi pentru compromisuri în cadrul coaliției. „Face un efort uriaș. Fiecare trebuie să facă un efort uriaș. Este bine intenționat”, a precizat Hunor la Digi 24.

El a adăugat că nu toate măsurile adoptate în prezent pot fi considerate reformă. „Să nu numim totul reformă, că nu este totul reformă. Sunt măsuri care schimbă sistemul, iar altele reduc cheltuielile și cresc veniturile. Creșterea impozitelor sau a accizelor nu este reformă. Ar fi reformă la ANAF dacă reușim să schimbăm sistemul foarte radical”, a explicat liderul UDMR.

În ceea ce privește rezistența coaliției până la finalul anului, Hunor a declarat că șansele sunt bune. „Dorința noastră, și vorbesc în numele colegilor de la UDMR, este să meargă această coaliție. Dacă se poate cât mai aproape de 2028. În acest moment nici nu există alternativă. De ce a fost ales Nicușor Dan? Fiindcă varianta cealaltă ar fi fost o catastrofă pentru România. De ce am format acest Guvern de coaliție dificilă? Pentru că altfel am fi avut haos generalizat în loc de un stat funcțional”, a concluzionat Kelemen Hunor.