Ancheta morții medicului Ștefania Szabo. Traseul fiolei de anestezic, declarații contradictorii

Cazul tragic al doctoriței Ștefania Szabo, găsită fără viață în camera de gardă a Spitalului Județean Buzău, capătă noi dimensiuni. Surse apropiate anchetei susțin că un medic din Unitatea de Primiri Urgențe ar fi declarat, în timpul audierilor, că i-a oferit colegei sale o fiolă de anestezic în seara dinaintea decesului.

Potrivit informațiilor apărute, substanța ar fi fost scoasă din stocurile spitalului fără a fi înregistrată oficial, fapt care ridică semne de întrebare cu privire la modul în care sunt gestionate medicamentele cu regim special în unitatea medicală.

Anchetatorii au audiat deja mai multe cadre medicale, însă declarațiile lor nu se potrivesc în totalitate. Două dintre persoane ar fi oferit versiuni contradictorii, iar polițiștii au decis reluarea interogatoriilor.

În urma mărturiei medicului care a recunoscut că a oferit fiola, ancheta s-a extins și asupra circuitului intern al medicamentelor din spital. Procurorii verifică acum condicile de evidență și rapoartele zilnice privind substanțele anestezice, pentru a stabili dacă au mai existat retrageri neconsemnate.

Managerul Spitalului Județean Buzău, Sorin Pătrașcu, a declarat că regulamentele interne sunt stricte: „Toate secțiile spitalului ridică medicamente pe condica de medicamente. Se ridică de personalul desemnat, de către medici.”

Cu toate acestea, surse medicale vorbesc despre o practică neoficială prin care unele substanțe ar putea fi folosite fără documente justificative, mai ales în timpul gărzilor, când controalele sunt mai rare.

Discuția despre accesul necontrolat la medicamente cu potențial letal a fost relansată public de medicul legist Cristian Paparău. Acesta a atras atenția asupra consumului neautorizat de anestezice în rândul cadrelor medicale.

„Există studii care relatează consumul de anestezice în rândul cadrelor medicale, mai cu seamă în rândul medicilor. Cunosc cazuri inclusiv în România care au decedat în urma unor astfel de substanțe. Sunt persoane care devin dependente de această substanță și de efectele pe care le produce odată introdusă în organism sau poate fi folosită inclusiv în scop suicidar atunci când se pune o doză mai mare”, a explicat specialistul.

Medicul a mai spus, cu o sinceritate rar întâlnită, că unii profesioniști din sistem „au cam început să se aboneze la farmaciile spitalelor”, sugerând o lipsă de control real asupra substanțelor cu regim special.

Potrivit informațiilor oferite de anchetatori, doctorița Ștefania Szabo ar fi murit în jurul orei 1:00 noaptea, la mai puțin de o oră după ultimul consult efectuat în cadrul gărzii. Corpul ei a fost descoperit abia dimineață, de un coleg alertat de sunetul insistent al telefonului din camera de gardă.

Autopsia a indicat prezența unor substanțe anestezice în organism, însă procurorii așteaptă rezultatele analizelor toxicologice complete pentru a stabili originea exactă a substanței și doza administrată, potrivit Protv.

Trupul neînsuflețit al medicului a fost depus la capela spitalului, unde zeci de colegi și prieteni au venit să-i aducă un ultim omagiu. Pe holurile unității domnea o tăcere apăsătoare, iar mulți dintre angajați au declarat că se tem pentru reputația spitalului, dar și pentru lipsa de control asupra medicamentelor sensibile.

Ștefania Szabo va fi înmormântată vineri, la București, în prezența familiei și a apropiaților. Între timp, ancheta continuă, iar anchetatorii încearcă să stabilească dacă tragedia a fost o sinucidere, un accident medical sau rezultatul unei erori de sistem.