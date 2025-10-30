Doctorița Ștefania Szabo, condusă pe ultimul drum în hainele medicale

Doctorița Ștefania Szabo va fi înmormântată în hainele medicale pe care le purta în fiecare zi la locul de muncă, potrivit România TV. Au apărut noi detalii despre cazul doctoriței care a fost găsită fără suflare, la vârsta de 37 de ani, în Spitalul Județean Buzău.

Mai exact, aceasta va fi pusă în sicriu îmbrăcată în hainele medicale pe care le-a purtat cu regularitate la Spitalul Județean Buzău, potrivit România TV. Medicii nu au dezvăluit cauza decesului, deoarece necropsia nu a fost finalizată. Personalul medical a relatat că doctorița ar fi fost epuizată, în timp ce apropiații menționează că trecea printr-un divorț.

Anchetatorii au efectuat miercuri un inventar la farmacia spitalului pentru a verifica stocurile de medicamente. Necropsia este programată tot miercuri, însă surse apropiate familiei au declarat că aceștia a solicitat un medic legist agreat, ceea ce ar putea amâna efectuarea examenului medico-legal.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat că o cunoștea pe doctorița Ștefania Szabo, precum și pe mama acesteia, exprimându-și condoleanțele pentru moartea femeii „Le cunosc bine pe amândouă și este o situație tragică tot ce s-a întâmplat acolo”, a spus ministrul la Medika TV.

Rogobete a precizat că, în unitatea medicală, existau 9 chirurgi plus un contract de gardă suplimentar, adică 10 chirurgi, ceea ce ar fi permis în mod normal realizarea a aproximativ trei gărzi per persoană. Ministrul a menționat că nu știe de ce doctorița ar fi făcut șapte gărzi sau de ce alții făceau mai puține.

Rogobete a recunoscut că există unități sanitare unde gărzile sunt greu acoperite din cauza lipsei de personal.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, în camera de gardă unde și-a pierdut viața doctorița Ștefania Szabo au fost descoperite seringi și o fiolă de propofol, un anestezic puternic utilizat în mediul medical. Propofolul este un anestezic intravenos cu acțiune rapidă, folosit pentru inducerea și menținerea anesteziei generale sau pentru sedare.

Administrat în doze mari sau prea rapid, acest medicament poate suprima complet centrul respirator, provocând insuficiență respiratorie și stop cardiac dacă pacientul nu este ventilat artificial.