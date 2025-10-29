Social

Doctorița Ștefania Szabo, momente grele după despărțirea de fostul soț: A fost afectată de divorț

Doctorița Ștefania Szabo, momente grele după despărțirea de fostul soț: A fost afectată de divorțȘtefania Szabo. Sursa foto: Facebook
Prietena apropiată a doctoriței Ștefania Szabo, găsită fără viață în camera de gardă a Spitalului Județean din Buzău, afirmă că aceasta era extrem de obosită în ultima perioadă și trecea prin momente dificile, fiind profund afectată de divorț.

Prietena Ștefaniei Szabo, despre problemele prin care aceasta a trecut

Tragedia a avut loc marți dimineață, în jurul orei 6:00, când un angajat al Secției de Chirurgie a descoperit trupul neînsuflețit al Ștefaniei Szabo, în vârstă de 37 de ani. Alarmat de sunetul continuu al telefonului care nu se mai oprea, acesta a intrat în camera de gardă și a făcut descoperirea șocantă.

Prietena sa apropiată spune că nu își revine după vestea tragică, mai ales că își făcuseră planuri pentru perioada următoare.

„Nu-mi vine să cred, nu pot să corelez ce se întâmplă cu acest lucru. Îmi lipsește vocea ei, parcă o văd, tot aștept să mă sune, tot aștept să-mi scrie. Aveam planuri împreună să plecăm, să ne liniștim, ne gândeam să plecăm undeva la un munte să stăm liniștite câteva zile. Duminică am vorbit cu ea și am întrebat-o dacă vrea să meargă, să ieșim împreună și ea era tot timpul cu spital, spital, făcea gărzi și îmi spunea că vrea să se odihnească”, a declarat prietena ei, potrivit România TV.

Spitalul de Urgență Buzău

Spitalul de Urgență Buzău. Sursa foto: Facebook

A trecut printr-o despărțire dureroasă

Prietena Ștefaniei Szabo susține că divorțul a fost un moment extrem de dureros pentru ea, un episod care a marcat-o profund atât emoțional, cât și psihic. Potrivit acesteia, medicul trecea printr-o perioadă dificilă, încercând să își găsească echilibrul între viața personală și responsabilitățile profesionale.

„A fost afectată de divorț și de perioada asta prin care a trecut în ultimele luni, dar noi i-am fost alături. Nu poți să intervii în viața unui om dacă acest om nu-și dorește, este un respect față de prieteni. Părea că a depășit momentul. Este foarte suspect totul, este de neimaginat cum un om atât de tânăr și de dinamic, luptător să fie găsit fără suflare. Dimineață, când am primit apelul de la cineva din spital, am crezut că visez, nu cred așa ceva. Am și sunat-o. o sun eu, știu că a fost de gardă, am vorbit cu ea aseară, nu are cum, e la spital e de gardă. Am sunat-o, dar, din păcate, nu mi-a mai răspuns”, a declarat prietena Ștefaniei Szabo.

Medicul s-ar fi confruntat cu epuizarea

Motivul decesului nu a fost încă stabilit oficial, însă apropiații spun că epuizarea acumulat și problemele personale ar fi contribuit la tragicul sfârșit.

În ultimele luni, programul chirurgului a fost unul extrem de încărcat. Ștefania Szabo efectua aproximativ șapte gărzi pe lună, adică două pe săptămână, la care se adăugau responsabilitățile de director medical.

A divorțat în 2021

Conform informațiilor apărute în presa locală, Ștefania Szabo a fost căsătorită cu un ofițer de poliție judiciară, iar mariajul lor s-a încheiat oficial pe 12 octombrie 2021.

După divorț, medicul a rămas cu o locuință de 135 de metri pătrați și un teren intravilan de 74 de metri pătrați în Buzău, ambele achiziționate în 2021. De asemenea, aceasta deținea o cotă parte de 1/4 dintr-un apartament de 65 de metri pătrați din București, moștenire de familie, două autoturisme și suma de 3.200 de lei în conturi, conform declarației de avere.

