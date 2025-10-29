Social

Moartea medicului Ștefania Szabo. Familia a cerut și un legist independent

Moartea medicului Ștefania Szabo. Familia a cerut și un legist independentStefania Szabo. Sursa foto: Captură video
Apar noi detalii din ancheta desfășurată la Buzău. Mașina directorului medical al SJU Buzău, Ștefania Szabo, găsită marți dimineață în camera de gardă a Secției Chirurgie, a fost ridicată din curtea spitalului pentru verificări. Familia medicului a cerut ca la necropsie să fie prezent și un legist independent.

Detalii legate de moartea doctoriței Ștefania Szabo. Necropsia va fi făcută în cursul zilei de miercuri

Necropsia va fi efectuată în cursul zilei de miercuri, cu excepția probelor toxicologice, care vor fi analizate la Institutul de Medicină Legală.

Potrivit unor surse apropiate anchetei, în camera de gardă unde a fost găsit trupul neînsuflețit al medicului, anchetatorii au descoperit seringi și o fiolă de propofol, un anestezic puternic pe care aceasta și l-ar fi injectat.

Spitalul de Urgență Buzău

Spitalul de Urgență Buzău. Sursa foto: Facebook

Anchetă penală

Lavinia Ștefania Szabo, director medical al Spitalului Județean de Urgență Buzău, a fost găsită fără suflare în noaptea de 27 spre 28 octombrie 2025. În urma acestei descoperiri, Parchetul de pe lângă Judecătoria Buzău a deschis o anchetă penală pentru ucidere din culpă.

Alexandru Răducanu explică motivele plecării lui Dan Diaconescu a plecat de la Canal 33: Nu au mai plătit. Restul e cancan
Creditele care ar putea fi anulate în 14 zile, fără penalități. Proiect de lege
Cu o zi înainte de tragedie, doctorița a fost prezentă la inaugurarea unei noi secții a spitalului din Buzău. Conform comunicatului Parchetului, anchetatorii au efectuat cercetări la locul incidentului și au colectat probe menite să clarifice circumstanțele în care a survenit decesul medicului.

. „Urmează să fie audiaţi mai mulţi martori, cadre medicale”, se arată în comunicat.

Ultimul mesaj publicat pe rețelele de socializare

Cu aproximativ o lună înainte de vestea morții sale, Ștefania Szabo publicase pe Facebook un mesaj legat de profesia pe care și-a ales-o.

„Fiecare zi în spital aduce o nouă provocare, o nouă poveste, un nou vis de salvat. Medicina nu înseamnă doar tratamente și diagnostice, ci și inimă, empatie și dorința de a fi sprijin acolo unde e cea mai mare nevoie. Pentru noi, fiecare pacient este un univers întreg”, a scris atunci dr. Szabo. Postarea a devenit virală marți, fiind distribuită de zeci de colegi și prieteni care i-au adus un ultim omagiu. Mulți o descriu drept „un medic dedicat și un om luminos”, spunea ea.

