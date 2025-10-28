Ultimul mesaj transmis de Ștefania Szabo. Cuvinte emoționante ale doctorului de la Spitalul din Buzău

Directoarea medicală, dr. Ștefania Szabo, a fost găsită fără viață marți dimineață, chiar la camera de gardă a Spitalului Județean Buzău. Tânăra medic chirurg participase cu o zi înainte la inaugurarea unei noi secții a spitalului.

O veste tragică a cutremurat marți dimineață lumea medicală din Buzău. Directoarea medicală a Spitalului Județean, dr. Ștefania Szabo, în vârstă de 37 de ani, a fost găsită fără suflare de un coleg, în camera de gardă a unității medicale.

Potrivit primelor informații, medicul ar fi urmat un tratament cardiac în ultimele săptămâni, însă nimic nu prevestea tragedia.

„A fost de gardă toată noaptea, urma să iasă la ora 8 dimineața”, a declarat managerul Spitalului Județean Buzău pentru România TV.

Polițiștii și medicii legiști au fost chemați la fața locului pentru a stabili cu exactitate cauzele decesului. Din primele cercetări, nu există suspiciuni de natură violentă, însă ancheta este în desfășurare.

Ștefania Szabo era cunoscută în comunitatea medicală pentru profesionalismul și empatia ei față de pacienți. Cu doar o lună înainte de tragedie, tânăra medic postase pe rețelele de socializare un mesaj emoționant, care astăzi pare un testament al devotamentului său:

„Fiecare zi în spital aduce o nouă provocare, o nouă poveste, un nou vis de salvat. Medicina nu înseamnă doar tratamente și diagnostice, ci și inimă, empatie și dorința de a fi sprijin acolo unde e cea mai mare nevoie. Pentru noi, fiecare pacient este un univers întreg”, a scris atunci dr. Szabo.

Postarea a devenit virală marți, fiind distribuită de zeci de colegi și prieteni care i-au adus un ultim omagiu. Mulți o descriu drept „un medic dedicat și un om luminos”, care trăia cu adevărat pentru meseria sa.

Dr. Ștefania Szabo era director medical al Spitalului Județean Buzău din august 2020. Înainte, fusese medic rezident pe secția de chirurgie generală a Spitalului de Urgență Floreasca din București, între 2014 și 2020.

De-a lungul anilor, s-a implicat activ în proiecte de modernizare a spitalului buzoian, promovând digitalizarea, dotarea secțiilor și îmbunătățirea condițiilor pentru personalul medical.

Cu doar o zi înainte de moarte, participase la inaugurarea unei noi secții a spitalului, eveniment la care fusese văzută zâmbitoare și optimistă. Nimic nu anunța tragedia care urma să lovească echipa medicală.

Potrivit informațiilor obținute din surse medicale, Ștefania Szabo ar fi acuzat stări de oboseală accentuată în ultimele zile, pe fondul programului epuizant. Nu există, însă, deocamdată date oficiale privind cauza exactă a decesului.

Poliția și Serviciul de Medicină Legală au deschis un dosar de moarte suspectă, iar rezultatele necropsiei vor stabili dacă este vorba despre o cauză naturală, posibil un infarct, sau despre o altă afecțiune care nu fusese depistată la timp.