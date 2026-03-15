Orban și Magyar își mobilizează susținătorii înaintea alegerilor. Două marșuri au loc în paralel pe străzile din Budapesta

Mars Ungaria. Sursa foto: Captură video
Budapesta este scena unei confruntări politice de amploare, cu o lună înainte de alegerile parlamentare. Principalii competitori electorali, Viktor Orbán (Fidesz) și Péter Magyar, își mobilizează susținătorii în două marșuri distincte cu sute de mii de participanți, potrivit jurnaliștilor din Ungaria.

Marșul Păcii și Marșul pentru Schimbarea Sistemului

Încă de la primele ore, susținătorii lui Viktor Orbán au pornit în Marșul Păcii, care se va încheia în Piața Kossuth, unde prim-ministrul va ține un discurs de Ziua Națională a maghiarilor de pretutindeni. La eveniment vor lua cuvântul și Péter Szijjártó și János Lázár.

După-amiaza, Péter Magyar va lansa Marșul Național pentru Schimbarea Sistemului, care se va desfășura spre Piața Eroilor. Liderul opoziției i-a îndemnat pe participanți să evite orice confruntare și să nu cedeze provocărilor venite din tabăra rivală.

Sute de mii de cetățeni, în stradă

Anul trecut, la aceste evenimente au participat aproximativ 800.000 de persoane, iar datele prezentate de presa din Budapesta indică o creștere a numărului de participanți față de 2024.

Peste 450.000 au fost prezenți la focurile de artificii, iar 83% dintre participanți erau maghiari, cu 14% mai mulți decât în anul precedent, potrivit Agenției Maghiare de Turism.

Ce arată sondajele din Ungaria

În context electoral, Viktor Orbán a acoperit străzile Budapestei cu afișe ce îl prezintă pe Volodimir Zelenski și pe oficiali europeni, subliniind angajamentul său pentru sfârșitul războiului din Ucraina și relația cu Bruxelles-ul.

În paralel, sondajele arată că partidul lui Péter Magyar păstrează un avans de 14 puncte procentuale în rândul alegătorilor hotărâți, deși avantajul a scăzut ușor în ultimele săptămâni. Magyar promite combaterea corupției, deblocarea fondurilor europene și consolidarea apartenenței Ungariei la UE și NATO.

Fidesz susține însă că sondajele proprii arată în continuare șanse mari de victorie, deși criticii subliniază că aceste studii ar putea fi influențate de legături financiare sau personale cu partidul de guvernământ.

Alegerile din 12 aprilie reprezintă cea mai mare provocare pentru Orbán în ultimii 16 ani, într-un context complicat de războiul din Ucraina și de provocările economice tot mai mari, cu mulți alegători încă indeciși în privința votului lor.

