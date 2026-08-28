Petrolul Ploiești a învins-o pe Universitatea Cluj cu 3-2, vineri seara, pe Cluj Arena, într-un meci din etapa a șaptea a Superligii. Ploieștenii au deschis scorul în minutul 3, iar la pauză au intrat în avantaj, 2-1. În repriza secundă, Petrolul a mai înscris o dată și a rezistat până la final atacurilor gazdelor.

Oaspeții au marcat încă din minutul 3. Leo Teixeira a trimis un șut-centrare care l-a surprins pe Lefter, portarul Universității Cluj a respins mingea în bară, iar Bran Flores a înscris din careu.

Universitatea Cluj a egalat în minutul 11. Zima, presat de Macalou, a respins cu pieptul o minge, Jovo Lukic a preluat și a șutat de la distanță, lateral stânga, cu efect, restabilind egalitatea. Portarul Petrolului a intervenit din nou în minutul 26, când a respins șutul lui Nistor.

Ploieștenii au revenit în avantaj în minutul 34, prin golul înscris de Jerdea. Două minute mai târziu, Macalou a trimis mingea în transversală, cu un șut puternic.

Petrolul a intrat la pauză cu avantaj, scor 2-1.

În minutul 49, Leo Teixeira a construit o fază spectaculoasă. A plecat din propriul careu, a trecut de apărarea gazdelor și a încercat să-l lobeze pe Lefter. Portarul a reușit să atingă mingea, însă Nlundulu a venit din spate și a finalizat.

Universitatea Cluj a redus din diferență în minutul 55. Lukic a înscris cu o lovitură de cap din careu, iar scorul a devenit 2-3.

Gazdele au cerut penalty în minutul 62, după căderea lui M. Ștefănescu în careu. Arbitrul Radu Petrescu a considerat că jucătorul a simulat și i-a acordat cartonașul galben.

În minutele rămase, Universitatea Cluj a încercat să obțină egalarea, însă nu a mai reușit să înscrie.

Partida s-a încheiat cu victoria Petrolului, scor 3-2.

După victoria de la Cluj, Petrolul ocupă locul al doilea în clasamentul Superligii, cu 12 puncte. Universitatea Cluj se află pe poziția a zecea, cu 9 puncte.

U Cluj: Lefter – Mikanovic (Alibek Aliev 58), I. Cristea, D. Codrea (Poulolo 79), Chipciu – Drammeh, Bic, Pedro Pinho (Adams Friday 46) – Nistor (M. Ștefănescu 58) – Lukic, Macalou. Antrenor: Cristiano Bergodi.

Petrolul: Zima – Țuțu (D. Paraschiv 78), Papp, Malula, A. Dumitrescu – Hanca (Huseinov 81) – Leo Teixeira, Jerdea (L. Vega 61), Bran Flores, Rodrigo Martins (Căpușă 76) – Nlundulu (Zaian 76). Antrenor: Ricardo Sousa.

Cartonașe galbene: M. Ștefănescu 52, Macalou 80 / Papp 64.

Arbitri: Radu Petrescu – Mircea Grigoriu, Radu Ghinguleac.

VAR: George Găman – Bogdan Dumitrache.