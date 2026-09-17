Daniel Pancu spune că Rapid București se află într-o poziție mai bună decât anticipa după primele nouă etape din Superliga, înaintea confruntării cu FC Argeș, programată vineri, de la ora 21:00, în Giulești, potrivit declarațiilor făcute de antrenor la conferința de presă premergătoare partidei.

Rapid ocupă locul secund în clasament înaintea etapei a 10-a, iar Pancu consideră că echipa putea avea chiar și câteva puncte în plus. Antrenorul giuleștenilor a subliniat însă că lotul a trecut prin numeroase schimbări în perioada de transferuri, iar integrarea noilor jucători este încă în desfășurare.

Antrenorul Rapidului s-a declarat mulțumit de parcursul formației după prima treime a sezonului.

„Suntem mai bine decât speram ca poziție în clasament, în condițiile în care au venit foarte mulți jucători noi. Chiar și așa puteam să avem și mai multe puncte, cu vreo două în plus”, a declarat Daniel Pancu.

Tehnicianul este convins că Rapid poate evolua de la o etapă la alta și spune că vede suficiente argumente pentru un parcurs bun în continuare.

„Sunt încrezător pentru viitor, sunt convins că avem valoare, sunt convins că vom arăta din ce în ce mai bine, sunt convins că vom arăta și forță în foarte multe momente”, a afirmat Pancu.

Daniel Pancu consideră că, în acest moment, se poate contura deja o imagine asupra echipelor care vor lupta pentru calificarea în play-off.

Antrenorul Rapidului a remarcat evoluțiile unor formații precum Farul, dar și parcursul echipelor nou-promovate Corvinul și Sepsi. În opinia sa, însă, configurația play-off-ului ar putea semăna în cele din urmă cu cea din sezonul precedent.

„Surprize din echipe care nu au fost în play-off anul trecut, nu știu. Pe Farul o văd foarte bună în multe momente, și echipe nou-promovate, Corvinul, Sepsi. Dar, cred că până la urmă în play-off va fi tot ce a fost anul trecut”, a spus Pancu.

Antrenorul a precizat că perioada de transferuri din iarnă poate modifica raportul de forțe, motiv pentru care Rapid va face o nouă analiză la momentul respectiv.

Partida cu FC Argeș are o importanță aparte pentru Rapid, în condițiile în care urmează pauza competițională dedicată echipelor naționale.

Pancu le-a transmis jucătorilor că partida trebuie tratată cu maximă seriozitate și a descris-o drept una dintre cele mai importante confruntări ale Rapidului din primele zece etape.

„E foarte important înainte de pauză. În primul rând sunt jucători în continuare pe care trebuie să-i integrăm. Sigur, face parte din fotbal, se poate întâmpla absolut orice, dar este un amănunt important și am avut discuția asta deja cu jucătorii, pentru că va trebui să tratăm jocul foarte, foarte, foarte serios”, a declarat antrenorul.

„E poate cel mai important meci al nostru din astea prime zece etape”, a adăugat Pancu.

Daniel Pancu se așteaptă la un meci dificil în fața lui FC Argeș, formație pe care o consideră greu de anticipat din punct de vedere tactic.

„Rămâne în continuare o echipă foarte bună, o echipă care a jucat în play-off sezonul trecut, o echipă care probabil are același obiectiv și în acest sezon. O echipă cu un antrenor foarte bun, o echipă aproape imposibil de analizat, pentru că schimbă des sistemele, nu poți anticipa ce se va întâmpla”, a spus Pancu.

Antrenorul Rapidului a vorbit și despre starea suprafeței de joc din Giulești. Arena a găzduit miercuri seară un meci din Europa League, iar Pancu se așteaptă ca gazonul să fie afectat înaintea confruntării cu FC Argeș.

„Va fi un meci de mare luptă pe un gazon care probabil va suferi și mai mult după ce aseară s-a jucat pe el un meci din grupele Europa League”, a afirmat tehnicianul.

Pancu consideră că starea terenului poate avea un impact asupra stilului de joc al Rapidului, în special în cazul unei echipe care dispune de jucători tehnici.

„La un club și la o echipă cu pretenții cum e Rapid, cu jucători cu o calitate foarte mare din punct de vedere tehnic, influențează. N-ai cum. Influențează viteza jocului, execuțiile și nu e normal”, a explicat antrenorul.

Daniel Pancu a confirmat că obiectivul prevăzut în contractul său este calificarea în play-off. Antrenorul spune însă că Rapid își propune să lupte pentru mai mult decât îndeplinirea acestei condiții.

„În contractul meu e calificarea în play-off. E obiectivul, dar nu am venit aici pentru a mă califica în play-off”, a declarat Pancu.

Tehnicianul a vorbit și despre dorința clubului de a reveni în competițiile europene și de a avea un parcurs care să depășească simpla participare.

„Ne dorim foarte mult din nou să nu fim doar niște participanți la competiție îmbrăcați în vișiniu, cu toții, începând cu mine”, a spus antrenorul.

Un alt aspect remarcat de antrenor este parcursul Rapidului în meciurile disputate în deplasare în perioada rece a anului.

Pancu spune că a solicitat o statistică privind ultimele două sezoane și a identificat un randament mai slab al echipei în deplasările disputate iarna.

„Am cerut ieri statistica ultimelor două sezoane la meciurile de campionat în perioada de iarnă. Rapid a câștigat 18 puncte în 16 deplasări iarna”, a precizat tehnicianul.

Potrivit lui Pancu, această tendință trebuie urmărită în sezonul actual, în condițiile în care perioada rece se apropie.

„Un lucru pe care eu l-am observat: în perioada când vine frigul, Rapid are probleme. Și urmează perioada de frig”, a spus antrenorul.

El a adăugat că Rapid a obținut, în aceste perioade, o medie de aproximativ un punct pe meci în deplasare.