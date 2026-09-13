Giuleștenii au obținut o nouă victorie dramatică pe teren propriu, impunându-se cu scorul de 2-1 în fața celor de la FC Voluntari, într-un meci valabil pentru etapa a 9-a din Superligă. Chiar dacă au fost conduși pe tabelă timp de aproape o oră, jucătorii antrenați de Daniel Pancu au reușit să întoarcă rezultatul și să salveze toate cele trei puncte prin golul marcat din fază fixă de căpitanul Kramer, în minutul 86. Cu acest succes, echipa alb-vișinie își menține poziția în zona superioară a clasamentului, imediat în spatele rivalilor de la Dinamo.

La finalul confruntării, antrenorul giuleștenilor s-a arătat mulțumit de rezultatul final, însă a recunoscut că randamentul echipei în fața porții rămâne o problemă serioasă. Daniel Pancu a evidențiat faptul că echipa își creează numeroase oportunități de gol, dar suferă la capitolul eficiență.

„Mă bucur că am mai câștigat încă 3 puncte. Sunt epuizat, destul de epuizat pentru anumite decizii. Iarăși avem aceeași problemă, mai puțin jocul de la Galați, unde am avut puține ocazii, în rest 10 ocazii clare, cum a fost și cu Dinamo, pe care am dominat-o aici, liderul campionatului. Sunt puțin îngrijorat. În mod normal suntem în etapa a 9-a, trebuia să avem minim 20 de goluri, avem valoare foarte mare, ajungem la poartă, ne creăm multe ocazii cu o echipă neomogenă, dar s-ar putea să devină o problemă. Dacă erau 3-4 etape, am fi zis, dar sunt deja 9, plus un meci de Cupă”, a declarat Daniel Pancu conform Digi Sport.

Managerul grupării din Capitală a analizat și factorii care influențează deciziile jucătorilor în momentele decisive ale meciurilor. În opinia sa, presiunea exercitată de public sau de miza partidelor își spune cuvântul în evoluția echipei.

„Cum luptă echipa, meciurile câștigate pe final, cum luptă, pot prevesti ceva bun. De când a început campionatul, la ultima pasă suferim foarte mult. Poate e presiunea, e prea mare, poate pun eu presiune pe ei, poate atmosfera din Giulești. Trebuie să rezistăm la presiune, să luăm decizii bune sub presiunea publicului, antrenorului. E greu să dau date exacte, sunt multe lucruri bune, fantastice, în astea 9 etape, dar la șuturi, decizii și numărul de goluri... nu suntem slabi, că am câștigat, dar e o problemă pentru mine. Sper să mă înșel”, a adăugat tehnicianul.

În ciuda neajunsurilor identificate, Daniel Pancu își păstrează încrederea în potențialul lotului și consideră că jocul echipei se va stabiliza pe măsură ce omogenitatea va crește, deși rămâne rezervat în privința obiectivelor finale.

„Probabil vom termina în primele 3 astea 10 etape, o perioadă a cunoașterii reciproce, a experimentelor, apoi ne vom stabiliza, ne vom consolida jocul. Vom încerca să atacăm, să vedem ce va fi mai apoi în play-off sau play-out, cine știe, suntem la fotbal, se poate întâmpla orice. Echipa luptă, asta e un lucru bun. Luptă, luptă, crede, mingea intră în poartă. Când credem toți și universul lucrează pentru noi”, a concluzionat antrenorul.