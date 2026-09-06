Nuno Campos, după Dinamo – FCSB 2-1: „Lotul nostru nu este unul pentru titlu”

Antrenorul formației Dinamo, Nuno Campos, a declarat, sâmbătă seară, după victoria cu FCSB în Superliga, scor 2-1, că obiectivul echipei nu este lupta pentru câștigarea titlului, ci obținerea victoriei în fiecare partidă disputată.

Tehnicianul portughez a precizat că, încă de la venirea sa la club, obiectivul stabilit împreună cu reprezentanții lui Dinamo a fost acela de a câștiga fiecare meci, nu de a transforma echipa într-o pretendentă la titlu.

Nuno Campos a respins ideea că Dinamo se află printre formațiile care se luptă în acest moment pentru titlu. Antrenorul a precizat că alte echipe au acest obiectiv și a explicat că lotul pe care îl are la dispoziție nu este construit pentru o asemenea miză.

„Echipele care se luptă pentru titlu nu suntem noi. Adversarii noștri se luptă pentru titlu, mai sunt și alte echipe care luptă pentru titlu, noi nu ne luptăm pentru titlu.

Obiectivul nostru, atunci când am venit aici și am vorbit cu toată lumea din club, nu a fost să ne luptăm pentru titlu. Obiectivul nostru este să câștigăm fiecare meci pe care îl jucăm. Acesta va fi obiectivul nostru. Oamenii trebuie să înțeleagă și îmi pare rău că spun asta, dar lotul nostru nu este unul pentru titlu.

Suporterii noștri sunt extraordinari. Această victorie și fiecare meci sunt pentru ei”, a declarat Nuno Campos.

Fundașul Andre Duarte, eliminat în derby-ul dintre FCSB și Dinamo, a declarat că își asumă cartonașul roșu primit și că regretă incidentul care a dus la eliminarea sa.

Duarte a explicat că nu a intenționat să-l lovească pe adversar, dar a recunoscut că, după ce acesta l-a împins, a reacționat la rândul său și l-a atins pe față.

„Îmi pare rău că s-a întâmplat asta. Nu am avut intenția să îl lovesc, dar el m-a împins primul. După aceea, eu l-am împins pe el și l-am atins pe față. Înfrângerea a fost din vina mea, este culpa mea. Dacă eram 11 la 11 pe teren, câștigam”, a declarat Andre Duarte.

Jucătorul portughez a vorbit și despre importanța partidei pentru suporterii celor două formații și a spus că regretă faptul că FCSB nu a reușit să obțină victoria.

„E dură această înfrângere pentru că este vorba de un derby și am fi vrut să-l câștigăm. Știm ce înseamnă pentru suporteri și îmi pare rău. Dar ăsta este fotbalul. A fost un meci bun pentru noi și zic eu că, dacă eram 11 la 11 pe teren, era un rezultat diferit, dar a fost culpa mea”, a afirmat Duarte.

Fundașul FCSB a precizat că formația sa are capacitatea de a trece peste acest rezultat și a făcut referire și la jucătorii transferați în această perioadă.

Duarte a amintit victoria cu 5-0 obținută de FCSB în partida precedentă, cu FC Argeș, în Cupa României, și a spus că echipa trebuia să câștige și derby-ul cu Dinamo.

„Am câștigat cu 5-0 în ultimul meci (cu FC Argeș, în Cupa României, n.r.), iar acum trebuia să câștigăm acest derby. Este doar un moment. Eu cred că avem valoare, avem calitate. Au plecat unii jucători, dar au venit alții și cred că pot să demonstreze asta”, a mai declarat Andre Duarte.