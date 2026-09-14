Universitatea Cluj a învins-o pe Oțelul Galați cu scorul de 3-0 (1-0), luni seara, pe Cluj Arena, într-un meci din etapa a 9-a a Superligii de fotbal.

„U” Cluj a deschis scorul în minutul 31, prin Ovidiu Bic, care a înscris cu o lovitură de cap din câțiva metri, după centrarea lui Dan Nistor.

Ardelenii și-au mărit avantajul în minutul 80, când francezul Oucasse Mendy a înscris cu un șut din afara careului. Oțelul a rămas în zece oameni în minutul 75, după ce Andrei Ciobanu a primit al doilea cartonaș galben.

„U” Cluj a mai înscris o dată în prelungiri. Alibek Aliev a transformat un penalty în minutul 90+2, după un henț comis de Habib Sylla. Lovitura de pedeapsă a fost acordată în urma intervenției arbitrajului video.

Aliev ratase inițial penalty-ul, apărat de Cosmin Dur-Bozoancă. Lovitura a fost însă repetată deoarece Dominick Zator, fundașul care a degajat mingea după intervenția portarului, intrase în careu înainte de executarea penalty-ului.

La repetare, Aliev a transformat și a stabilit scorul final, 3-0.

Cele două echipe s-au întâlnit de 40 de ori în principala competiție internă. Universitatea Cluj a câștigat 18 dintre aceste partide, Oțelul s-a impus în 14, iar alte opt meciuri s-au încheiat la egalitate.

În partidele disputate cu „U” Cluj în postura de gazdă, bilanțul este de 20 de jocuri: 14 victorii pentru clujeni, patru remize și două succese pentru Oțelul.

Au marcat: Ovidiu Bic (31), Oucasse Mendy (80), Alibek Aliev (90+2 – penalty).

Cartonaș roșu: Andrei Ciobanu (Oțelul, 75).

Arbitru: Szabolcs Kovacs (Carei).

Arbitri asistenți: Ionuț-Traian Neacșu (București), Cosmin Bojan (Târgu Mureș).

Al patrulea oficial: Claudiu Cristian Gaitin (Timișoara).

Arbitru video: Radu Marian Petrescu (București).

Arbitru asistent video: Daniel Mitruți (Craiova).

Observatori: Zoltan Szekely (Baia Mare) – CCA, Marian Ivan (Brașov) – LPF.