Omul de afaceri rus Umar Kremlev, președintele International Boxing Association (IBA), ar fi contribuit cu sute de mii de dolari la organizarea nunții lui Donald Trump Jr., fiul președintelui american Donald Trump, desfășurată în Bahamas. Potrivit ProPublica, care citează documente și trei persoane familiarizate cu evenimentul, printre cheltuielile achitate s-ar fi numărat închirierea insulei și un spectacol de artificii.

Kremlev ar fi suportat costuri de ordinul sutelor de mii de dolari. Aproximativ 100.000 de dolari pe noapte ar fi fost plătiți pentru închirierea insulei, în timp ce artificiile ar fi costat circa 70.000 de dolari. Alte cheltuieli ar fi fost legate de organizarea evenimentului.

Plățile ar fi fost făcute printr-o entitate cu sediul în Dubai, afiliată IBA. ProPublica precizează că Donald Trump Jr. ar fi putut suporta fără probleme costurile nunții. Forbes estimează averea acestuia la aproximativ 300 de milioane de dolari.

Donald Trump Jr. a declarat că la nuntă au participat „doar prieteni foarte apropiați”, aproximativ 50 de persoane. Potrivit ProPublica, printre invitați s-a aflat însă un grup numeros de persoane vorbitoare de limbă rusă, a căror prezență i-ar fi surprins pe alți participanți.

Printre acestea s-a numărat și Umar Kremlev, care vorbește engleza doar într-o măsură limitată. În același timp, unii dintre prietenii vechi ai lui Trump Jr. nu ar fi primit invitație, potrivit publicației.

Donald Trump nu a participat la nunta fiului său, rămânând la Washington în perioada respectivă.

Un reprezentant al lui Donald Trump Jr. nu a negat că Kremlev ar fi plătit pentru nuntă. Acesta l-a descris pe omul de afaceri rus drept „un prieten personal al lui Don”, cu care împărtășește pasiunea pentru box și activitățile în aer liber.

În schimb, un reprezentant al lui Eric Trump, fratele lui Donald Trump Jr., a declarat că acesta nu auzise niciodată numele lui Kremlev.

Serviciul de presă al lui Kremlev a transmis că IBA nu a suportat costurile nunții, dar a refuzat să comenteze plățile efectuate de entitatea din Dubai.

Potrivit unei investigații publicate de organizația rusă Proekt, Umar Kremlev a purtat până în 2010 numele Lutfulloev. Schimbarea numelui ar fi avut loc într-o perioadă în care încerca să-și îmbunătățească imaginea publică. Până atunci, fusese condamnat de două ori, pentru extorcare și agresiune.

Pasiunea comună pentru box l-a apropiat de Alexei Rubezhnoy, șeful Serviciului de Protecție al Președintelui Rusiei. Relația cu acesta l-ar fi ajutat pe Kremlev să ajungă, în 2016, președintele Federației de Box din Rusia.

Ulterior, Kremlev a ajuns să controleze o serie de active profitabile, printre care casele de pariuri Fonbet, Pari și Liga Stavok, precum și dealerul auto Rolf, naționalizat de autoritățile ruse.

Surse citate de Proekt au susținut că Rubezhnoy a făcut inițial demersuri pentru naționalizarea Rolf, iar ulterior ar fi intervenit pentru ca societatea să ajungă la Kremlev.

Umar Kremlev conduce International Boxing Association din 2020. În perioada în care s-a aflat la conducerea organizației, IBA a primit zeci de milioane de dolari de la compania rusă Gazprom.

În 2023, Comitetul Internațional Olimpic a retras IBA dreptul de a organiza turneele olimpice de box. Printre motivele invocate de CIO s-au numărat și probleme legate de transparența financiară a organizației.