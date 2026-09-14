Salariile funcționarilor europeni și costurile de funcționare ale instituțiilor UE au intrat în centrul negocierilor pentru viitorul buget comunitar, aferent perioadei 2028-2034. Majoritatea statelor membre susțin reducerea cheltuielilor administrative, în timp ce cele 27 de guverne nu au ajuns încă la un acord asupra dimensiunii totale a bugetului, potrivit unui document redactat de președinția irlandeză a Consiliului UE și consultat de POLITICO.

Discuțiile au loc în contextul în care Germania conduce grupul statelor care cer reduceri de câteva sute de miliarde de euro față de propunerea Comisiei Europene, estimată la aproape 2.000 de miliarde de euro pentru următorul Cadru Financiar Multianual.

În negocierile dintre statele membre s-au conturat poziții diferite privind modul în care ar trebui împărțiți banii în următorul buget european.

În timp ce unele state cer diminuarea bugetului general, Italia și Polonia susțin creșterea fondurilor pentru agricultură și pentru regiunile mai puțin dezvoltate.

În aceste condiții, costurile de funcționare ale instituțiilor europene, inclusiv salariile funcționarilor și cheltuielile pentru sedii, se numără printre capitolele asupra cărora ar putea fi aplicate reduceri importante.

Președinția irlandeză a Consiliului UE a transmis că „ar putea fi operate reduceri, având în vedere că multe [țări] contestă justificarea creșterii propuse a numărului de angajați”.

Planul Comisiei Europene prevede angajarea a încă 2.500 de funcționari în următorii șapte ani.

Propunerea a provocat nemulțumirea unui grup de nouă state, condus de Austria.

Conform proiectului elaborat de Comisie în iulie 2025, cheltuielile administrative ale Uniunii Europene ar urma să ajungă la 118 miliarde de euro între 2028 și 2034, echivalentul a aproximativ 6% din bugetul total.

În ansamblu, propunerea pentru viitorul buget al UE ajunge la aproape 2.000 de miliarde de euro. Fondurile ar urma să fie folosite pentru priorități precum competitivitatea, securitatea și apărarea.

Reducerea altor capitole bugetare întâmpină însă opoziție din partea statelor membre. Potrivit documentului consultat, majoritatea capitalelor europene se opun diminuării sumelor destinate agriculturii și regiunilor mai puțin dezvoltate.

Pentru țările care susțin această poziție, cele două domenii reprezintă „cea mai importantă prioritate”.

Președinția irlandeză a indicat și posibilitatea reducerii valorii totale a viitorului buget, în condițiile în care statele membre nu susțin majorarea contribuțiilor naționale și contestă introducerea unor noi tarife la nivelul UE pentru finanțarea acestuia.

„Acești factori indică necesitatea unei reflecții asupra nivelului nostru de ambiție în ceea ce privește creșterea cheltuielilor”, au notat reprezentanții Irlandei.

Negocierile pentru bugetul Uniunii Europene aferent perioadei 2028-2034 reprezintă una dintre prioritățile președinției irlandeze a Consiliului UE în a doua jumătate a anului 2026. Irlanda urmărește obținerea unui acord politic până la finalul anului, astfel încât legislația necesară să poată fi adoptată în 2027.

Noul buget ar trebui să intre în vigoare la 1 ianuarie 2028.

În cadrul unei reuniuni programate pentru miercuri, președinția irlandeză urmează să consulte ambasadorii celor 27 de state membre pentru a afla care sunt capitolele bugetare asupra cărora consideră că ar trebui aplicate reduceri.

„Există și alte elemente legate de modificările aduse «Negotiating Box» [documentul de lucru care ghidează negocierile bugetare] care ar fi utile în formularea punctului dumneavoastră de vedere cu privire la nivelul cheltuielilor?”, se arată în mesajul președinției irlandeze.