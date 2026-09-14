Comisia Europeană a reacționat luni după valul de arestări desfășurat în Turcia la finalul săptămânii, unde cel puțin 63 de persoane au fost reținute în urma unor raiduri care au vizat baruri, locuințe și organizații asociate comunității LGBTQ+. Executivul european a transmis că urmărește situația și a cerut autorităților de la Ankara să respecte drepturile omului și demnitatea tuturor persoanelor.

Operațiunile autorităților turce au avut loc în mai multe orașe importante și au vizat în special activiști pentru drepturile minorităților sexuale și feministe.

„Monitorizăm îndeaproape situația. Comisia reiterează faptul că Turcia, în calitate de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană și de membru de lungă durată al Consiliului Europei, trebuie să promoveze și să garanteze respectarea drepturilor omului și a demnității tuturor persoanelor, indiferent de identitatea de gen sau de orientarea sexuală a acestora”, a transmis Christian Wigand, purtător de cuvânt al instituției, citat de AFP.

Raidurile au fost coordonate de procurori din Ankara, Istanbul și Izmir și au vizat mai multe afaceri și organizații asociate comunității LGBTQ+.

Cel puțin 63 de persoane au fost arestate, majoritatea fiind activiști pentru drepturile minorităților sexuale și feministe.

Acțiunile au făcut parte dintr-o operațiune denumită „Familia mea este în siguranță”, desfășurată în contextul unei politici mai ample promovate de guvernul turc.

Programul „Deceniul Familiei și Populației” urmărește creșterea natalității și încetinirea procesului de îmbătrânire a populației.

În Turcia, relațiile între persoane de același sex nu sunt interzise prin lege.

Cu toate acestea, comunitatea LGBTQ+ se confruntă cu ostilitate, iar președintele Recep Tayyip Erdogan a folosit în repetate rânduri un discurs critic la adresa acesteia.

Erdogan a numit persoanele LGBTQ+ „perverși” și le-a asociat cu scăderea ratei natalității din țară.

Reacția Comisiei Europene vine în contextul acestei serii de acțiuni întreprinse de autoritățile turce împotriva unor persoane și organizații din comunitate.

Executivul european a reacționat și la măsurile care au vizat activitatea unor organizații neguvernamentale.

Comisia a condamnat blocarea unor site-uri, restricționarea conturilor de pe rețelele sociale și presiunile exercitate asupra surselor de finanțare ale organizațiilor.

„Toate organizațiile societății civile trebuie să își poată desfășura activitățile în mod liber, în siguranță și fără discriminare, în conformitate cu statul de drept”, a mai transmis Comisia.

Bruxellesul a reamintit astfel că statutul Turciei de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană și apartenența la Consiliul Europei presupun respectarea standardelor privind drepturile omului și libertățile fundamentale.