Ce a făcut Nicușor Dan cu pistolul primit cadou de la Erdogan

Președintele Nicușor Dan a primit un cadou neobișnuit din partea omologului său turc, Recep Tayyip Erdogan, cu ocazia Summitului NATO desfășurat la Ankara. Potrivit Administrației Prezidențiale, toți liderii participanți au primit câte un pistol și muniția aferentă.

Administrația Prezidențială a precizat că, potrivit licenței de export emise de Ministerul Apărării din Turcia, arma oferită șefului statului este un pistol Gumusay, însoțit de toate documentele legale de proveniență.

Imediat după primirea cadoului, echipa de protecție a președintelui a preluat arma pentru verificările necesare. Ulterior, aceasta a fost înregistrată în evidențele Administrației Prezidențiale, în conformitate cu procedurile legale.

Conform informațiilor oficiale, pistolul nu va fi păstrat de președintele României, ci va intra în custodia Serviciului de Protecție și Pază (SPP), în baza unei convenții încheiate cu Administrația Prezidențială și cu respectarea prevederilor legale privind armele și munițiile.

Nicușor Dan a participat marți și miercuri la Summitul NATO organizat la Ankara, unde liderii statelor membre au discutat despre securitatea regională și consolidarea capacităților de apărare ale Alianței.