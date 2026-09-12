Sport

Răsturnare spectaculoasă în Superligă. Sepsi OSK revine după pauză și o învinge pe CFR Cluj

Răsturnare spectaculoasă în Superligă. Sepsi OSK revine după pauză și o învinge pe CFR Clujsursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Etapa a 9-a a Superligii de fotbal a adus un meci spectaculos pe Sepsi Arena din Sfântu Gheorghe. Echipa locală, Sepsi OSK, s-a impus în fața formației CFR Cluj cu scorul de 3-1, la capătul unei confruntări în care oaspeții au condus la pauză.

Răsturnare spectaculoasă în Superligă. Sepsi OSK revine după pauză și o învinge pe CFR Cluj

Ardelenii au deschis scorul rapid, în minutul 10, prin Andrei Codrea, intrând la cabine cu avantaj minim. Repriza secundă a aparținut însă în totalitate gazdelor. Intrat pe teren după pauză, Boris Cmiljanic a egalat în minutul 49. Câteva minute mai târziu, în minutul 61, Lindsay Rose a adus echipa din Sfântu Gheorghe în avantaj. Tabela a fost închisă de Nacho Heras, care a punctat în minutul 86.

Norocul nu a fost de partea oaspeților, CFR Cluj bifând și două bare pe parcursul întâlnirii, prima prin Ștefan Dražić în minutul 45+1 și a doua prin Andrei Codrea în minutul 78.

Fotbal

Fotbal. Sursa foto: Pixabay

Istoricul confruntărilor directe rămâne favorabil clujenilor

Chiar și după acest succes al covăsnenilor, bilanțul general al întâlnirilor dintre cele două formații în prima ligă rămâne de partea echipei din Cluj-Napoca. Conform datelor furnizate de Ligă Profesionistă de Fotbal, Sepsi OSK și CFR Cluj s-au înfruntat de 25 de ori în principala competiție internă. Covăsnenii au bifat 3 victorii, clujenii s-au impus de 16 ori, iar 6 meciuri s-au încheiat la egalitate.

Fișa tehnică a partidei

ACS Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - FC CFR 1907 Cluj 3-1 (0-1)

Stadion: Sepsi Arena, Sfântu Gheorghe

Au marcat: Boris Cmiljanic (49), Lindsay Rose (61), Nacho Heras (86) / Andrei Codrea (10)

Brigada de arbitri: Marian Barbu (Făgăraș) - arbitru central; Mircea Grigoriu (București), Florian Alexandru Vișan (Galați) - arbitri asistenți; Adrian Viorel Cojocaru (Galați) - al patrulea oficial

Arbitraj video: Cristina Trandafir (București) - arbitru video; Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava) - arbitru asistent video

Observatori: Vladimir Costin Urzică (Piatra Neamț) - CCA; Paul Cazan (București) - LPF.

În clasament, Sepsi e pe locul 6 cu 13 puncte, CFR Cluj e pe 11 cu 10 puncte.

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