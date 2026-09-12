Rapid - FC Voluntari se joacă, diseară, de la ora 21.30 (în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport 1). Echipa gazdă vine după victoria obținută în ultima secundă la Galați, scor 1-0, iar formația alb-vișinie caută un nou succes pe teren propriu în fața celor de la FC Voluntari. Echipa oaspete pare că mai are mult de muncă pentru a ajunge la nivelul optim de Superligă, având un parcurs dificil pe teren străin.

Giuleștenii au înregistrat două victorii, o remiză și o înfrângere pe teren propriu în campionatul actual. De cealaltă parte, FC Voluntari a pierdut toate cele trei deplasări din această ediție de campionat.

Rapid: Ungureanu - Onea, Pașcanu, Kramer, Annan - Vulturar, Grameni - Dobre, Moruțan, Kamara - Stojilkovic Rezerve: Ducan, Manea, Kodor, Ciobotariu, Celik, Ouedraogo, Doumbia, Bubanja, A. Șucu, R. Pop, Jambor, Pape Absenți: D. Graovac, Baroan, Gojkovic, D. Iliev, Talisson (accidentați) Incerți: C. Petrila Antrenor: Daniel Pancu

FC Voluntari: Jurhar - Mamic, Crișan, Haruț, Șuteu - Schieb, Guțea, Cvek - Onisa, I. Gheorghe, M. Roman Rezerve: Chioveanu, Chică Roșă, Dumbrăvanu, Babic, Kiki, Merloi, Petculescu, M. Roman, Miguel Santos, M. Ștefan, Vencu Absenți: A. Pitian, A. Gîț Antrenor: Florin Pîrvu

Meciul va fi arbitrat de Andrei Moroiță, ajutat la cele două linii de Imre Bucsi și Alexandru Filip. În camera VAR se vor afla Cătălin Popa și Horațiu Feșnic.

Înaintea acestei partide, tehnicianul rapidist s-a arătat extrem de nemulțumit de calitatea suprafeței de joc de pe teren propriu.

„Gazonul este de liga a treia spre a patra, în opinia mea. Este rușinos ce se întâmplă. Eu am mai trecut prin astfel de momente la Rapid. La Liga 2, pe gazonul din Regie, care din momentul în care au început ploile, Rapid a pierdut foarte multe puncte pe teren propriu, chiar dacă câștigam cu echipele cele mai bine cotate pe gazoane bune din deplasare.

Mi-aș dori să nu mai am parte de o astfel de experiență , dar nu știu exact cine se ocupă și cine întreține gazonul, dar eu văd o singură soluție: schimbarea completă a acestuia. E valabil pe mai multe stadioane din România. Îl compar cu gazonul de la Sibiu, unul de Anglia, Wembley, gazon de tipul acela ar trebui să aibă Rapid.

Nu ne încurcă programul israelienilor. Doar că va fi într-o continuă degradare, va fi și mai urât decât este acum”, a spus Daniel Pancu, antrenorul Rapidului.