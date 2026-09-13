FC Botoșani a obținut un rezultat de egalitate în confruntarea disputată duminică, în deplasare, împotriva formației FC Argeș, în cadrul etapei a 9-a din Superligă. Meciul s-a încheiat cu scorul de 1-1, după o repriză secundă extrem de animată, în care oaspeții au evoluat în zece jucători în ultimele 20 de minute.

Prima repriză a meciului desfășurat la Mioveni a aparținut din punct de vedere al oportunităților echipei oaspete. Charles Petro a semnat prima ocazie în minutul 11, când a trimis peste poartă dintr-o poziție favorabilă din interiorul careului. Chiar înainte de pauză, în minutul 45, Dumiter a expediat singurul șut pe spațiul porții din prima repriză, însă portarul Căbuz a intervenit prompt și a respins mingea.

Cea de-a doua parte a jocului a debutat cu o încercare a lui Balaure în minutul 57, care a trimis pe lângă poartă. Piteștenii au deschis scorul trei minute mai târziu, prin Luvambo, care a fructificat o acțiune a gazdelor. Situația moldovenilor s-a complicat în minutul 68, când Ilaş a văzut al doilea cartonaș galben și a fost eliminat.

În ciuda inferiorității numerice, formația condusă de Marius Croitoru a rămas periculoasă în atac. După o șansă irosită de Markovic, FC Botoșani a reușit să egaleze în minutul 86 prin Gabriel Gama. Gazdele au crezut că au dat lovitura decisivă în minutul 90, când Alagbe a trimis mingea în plasă, însă reușita a fost anulată din cauza unei poziții de ofsaid. În urma acestui rezultat, ambele echipe au acumulat câte 11 puncte în clasament, FC Botoșani ocupând poziția a 7-a, iar FC Argeș locul 9.

FC ARGEŞ: Căbuz – Tofan, Sadriu, Borţa – Alagbe – Oancea (Micovschi 84), Y. Pîrvu (M. Tudose 84), Raţă, Tiago Goncalves – Charpentier (S. Balaure 19), Luvambo. ANTRENOR: Bogdan Andone

FC BOTOŞANI: Anestis – Bayeye, Miron, M. Diarra, Ilaş – De Vega, Charles Petro, Ongenda (Markovic 73) – Idowu (Gabriel Gama 57), Dumiter (Kovtalyuk 73), Mitrov (Bodişteanu 73). ANTRENOR: Marius Croitoru

Cartonaşe galbene: Oancea 76 / Ilaş 41, Bayeye 55, Markovic 83 Cartonaș roșu: Ilaş 68 Arbitri: Florin Andrei - Mihai Marius Marica, Adrian Ghinguleac Arbitri VAR: Cristina Trandafir - Sebastian Eugen Gheorghe