Parcarea supraetajată de la Arena Națională, care are aproximativ 1.250 de locuri, a fost redeschisă după 14 ani, însă spectatorii nu o vor putea folosi atunci când pe stadion sunt organizate evenimente sportive. Primăria Capitalei a confirmat pentru ProSport că accesul va fi blocat inclusiv pentru riveranii care au abonamente, aceștia urmând să fie relocați temporar în alte parcaje din apropiere.

Situația apare chiar în ziua în care Arena Națională găzduiește partida FCSB – Petrolul, programată de la ora 21:00, în etapa a noua a Superligii.

Meciul este primul disputat pe stadion după o pauză de 143 de zile, perioadă în care suprafața de joc a fost schimbată.

Parcarea supraetajată se află în apropierea intrării dinspre Bulevardul Basarabia și poate fi utilizată în mod obișnuit de șoferi și de locuitorii din zonă. Regula se schimbă însă în zilele în care Arena Națională găzduiește evenimente sportive.

Primăria Capitalei a confirmat pentru ProSport că spectatorii nu își vor putea lăsa mașinile în parcare în aceste intervale.

„Nu. Parcarea nu va putea fi utilizată pe durata evenimentelor sportive desfășurate pe Arena Națională”, a transmis municipalitatea.

Restricția îi vizează și pe riveranii care au abonamente pentru această parcare.

Persoanele care au abonamente de riveran vor fi anunțate înaintea evenimentelor și vor trebui să elibereze locurile ocupate.

Primăria Capitalei a anunțat că acești șoferi vor fi direcționați către alte parcaje din apropiere.

„Având în vedere că parcarea nu va putea fi utilizată de cetățenii care dețin abonamente de riveran pe durata evenimentelor desfășurate pe Arena Națională, accesul și ieșirea din parcare nu vor fi permise în această perioadă. Cetățenii care dețin abonamente de riveran vor fi notificați în vederea eliberării locurilor de parcare în termen de 24 de ore. Aceștia vor fi relocați către alte parcaje de proximitate”, a explicat Primăria Capitalei pentru ProSport.

În zilele în care stadionul nu găzduiește evenimente, parcarea poate fi folosită contra cost.

Tariful este de 5 lei pe oră sau 30 de lei pe zi.

Un abonament de tip zonă unică costă 500 de lei pe lună, iar riveranii plătesc 50 de lei lunar.

Parcarea are aproximativ 1.250 de locuri și a fost redeschisă după 14 ani, însă tocmai în zilele cu evenimente sportive accesul va fi suspendat.