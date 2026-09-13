Polițiștii rutieri au reținut, sâmbătă, 549 de permise de conducere, dintre care 133 pentru depășirea vitezei legale și 71 pentru consum de alcool. În aceeași zi, oamenii legii au constatat 130 de infracțiuni la regimul circulației și au retras 377 de certificate de înmatriculare, potrivit unui comunicat al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR). Astfel, numeroși șoferi au rămas fără permis la finalul acestui weekend.

La nivel național, polițiștii au intervenit la peste 3.200 de solicitări ale cetățenilor și au desfășurat sute de acțiuni pentru prevenirea faptelor antisociale. În total, au fost înregistrate 3.251 de intervenții la evenimente, dintre care 2.801 au fost sesizate prin numărul de urgență 112.

În urma verificărilor, oamenii legii au constatat peste 9.400 de fapte contravenționale. Pentru neregulile descoperite, au fost aplicate 9.448 de sancțiuni, în valoare totală de 4.267.673 de lei.

În timpul misiunilor desfășurate sâmbătă, polițiștii au depistat zece persoane urmărite la nivel național și internațional. Față de acestea au fost luate măsurile legale, iar în dosarele instrumentate de polițiști au fost dispuse 48 de măsuri preventive.

Forțele de ordine au suplimentat dispozitivele de intervenție în cadrul acțiunii BLOCADA, desfășurată la nivel național la dispoziția conducerii Ministerului Afacerilor Interne. Peste 3.000 de polițiști și jandarmi au acționat împreună pentru menținerea ordinii publice, prevenirea faptelor de violență și combaterea traficului și consumului de droguri.

Misiunile au urmărit, de asemenea, creșterea siguranței rutiere și reducerea riscurilor asociate circulației pe drumurile publice.

Echipajele mobilizate au organizat 408 filtre, în care au fost verificate 7.526 de autovehicule și legitimate 11.755 de persoane.

Pentru depistarea șoferilor aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive, polițiștii au efectuat 3.326 de testări cu aparatele etilotest și alcooltest. Alte 101 testări au fost realizate cu dispozitivele din dotare pentru identificarea conducătorilor auto aflați sub influența substanțelor psihoactive.