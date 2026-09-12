Șoferii care conduc mașini cu transmisie manuală pot grăbi uzura ambreiajului printr-un obicei aparent nevinovat: menținerea pedalei apăsate în timp ce automobilul staționează la semafor. Deși gestul pare lipsit de importanță, repetat frecvent, acesta poate solicita inutil anumite componente și poate duce, în timp, la reparații costisitoare, potrivit RAC Drive.

La automobilele cu transmisie manuală, pedala de ambreiaj se află în partea stângă a pedalierului. Atunci când șoferul o apasă, mecanismul de decuplare acționează asupra rulmentului de presiune, permițând separarea motorului de transmisie. Astfel, treptele de viteză pot fi schimbate fără ca transmisia să fie angrenată în același mod ca în timpul deplasării.

În timpul unei schimbări obișnuite de viteză, rulmentul de presiune este solicitat, de regulă, doar pentru câteva secunde. Situația se schimbă atunci când mașina staționează la semafor, iar șoferul ține pedala apăsată continuu.

O oprire poate dura 30, 60 sau chiar 120 de secunde. Dacă acest obicei se repetă de zeci de ori în fiecare zi, timpul total în care mecanismul este solicitat poate deveni semnificativ. În anumite condiții, acest lucru poate contribui la uzura prematură a rulmentului și a altor componente ale sistemului de ambreiaj.

Una dintre greșelile frecvente ale șoferilor este să păstreze mașina în treapta întâi, cu pedala de ambreiaj apăsată, pe toată durata opririi la semafor. În această situație, mecanismul de decuplare rămâne activ, chiar dacă automobilul nu se deplasează.

Pentru o oprire de câteva secunde, această practică nu reprezintă, de regulă, o problemă majoră. Însă atunci când așteptarea se prelungește, menținerea inutilă a pedalei apăsate poate crește solicitarea mecanică și poate favoriza uzura componentelor.

În plus, șoferul își ține piciorul stâng într-o poziție tensionată pentru o perioadă mai lungă. Repetarea acestui gest poate provoca disconfort sau oboseală la nivelul piciorului și al articulațiilor.

Pentru a evita solicitarea inutilă a mecanismului de ambreiaj, șoferii pot adopta o procedură simplă atunci când semaforul impune o așteptare mai lungă.

După oprirea mașinii, schimbătorul trebuie trecut în punctul mort, iar pedala de ambreiaj trebuie eliberată complet. În acest fel, rulmentul de presiune nu mai este ținut sub acțiunea mecanismului de decuplare pe toată durata staționării.

Când semaforul se schimbă în verde sau mașinile din față încep să se deplaseze, șoferul poate apăsa din nou pedala de ambreiaj și poate selecta treapta întâi. După cuplarea treptei, pedala se eliberează progresiv, iar automobilul pornește de pe loc.

Această practică reduce solicitarea inutilă a ambreiajului și poate contribui la prelungirea duratei de funcționare a componentelor sale.

Recomandarea de a trece schimbătorul la punctul mort nu înseamnă că șoferii trebuie să facă acest lucru la fiecare oprire de câteva secunde. Dacă traficul se mișcă lent sau semaforul urmează să se schimbe imediat, nu este necesară o manevră repetată de cuplare și decuplare a treptelor.

În schimb, atunci când oprirea se prelungește, eliberarea pedalei de ambreiaj și trecerea în punctul mort reprezintă o soluție mai potrivită pentru reducerea solicitării mecanice.

Un alt obicei care poate grăbi uzura este menținerea mașinii pe loc în rampă cu ajutorul ambreiajului, în locul frânei. În această situație, patinarea excesivă poate produce căldură și poate afecta materialul de fricțiune al discului de ambreiaj.

La automobilele echipate cu transmisie automată, șoferul nu folosește o pedală de ambreiaj și nu schimbă manual treptele de viteză. Prin urmare, recomandările pentru mașinile manuale nu se aplică în aceeași formă.

În cazul multor transmisii automate, selectorul poate rămâne în poziția D atunci când mașina staționează temporar la semafor, cu pedala de frână apăsată. Totuși, modul de funcționare diferă în funcție de tipul cutiei și de recomandările producătorului.

Trecerea repetată în pozițiile N sau P la fiecare oprire nu este necesară în mod obișnuit și poate adăuga manevre inutile. Pentru opriri mai lungi, șoferii trebuie să consulte manualul automobilului pentru a afla procedura potrivită transmisiei respective.

Folosirea corectă a pedalelor și a schimbătorului de viteze este importantă pentru întreținerea unei mașini cu transmisie manuală. Eliberarea ambreiajului atunci când automobilul staționează o perioadă mai lungă reprezintă un gest simplu care poate reduce solicitarea inutilă a mecanismului.