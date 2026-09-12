Mulți șoferi au impresia că weekendul este perioada cea mai periculoasă pe șosele. Statisticile oficiale arată însă contrariul: în România se produc mai puține accidente rutiere sâmbăta și duminica decât în zilele lucrătoare.

Conform datelor Institutului Național de Statistică pentru 2024, situaua cu cele mai multe accidente este vinerea, cu 4.486 de evenimente rutiere. Prin comparație:

sâmbăta s-au înregistrat 3.885 de accidente

duminica 3.840 de accidente

Media zilnică de luni până joi a fost de aproximativ 4.200 de accidente. Weekendul rămâne, așadar, sub nivelul unei zile obișnuite de lucru și net inferior zilei de vineri.

Principalul motiv este volumul mai redus de trafic. În timpul săptămânii, drumurile sunt intens circulate din cauza deplasărilor spre și de la serviciu, a transportului de marfă și a aglomerației urbane. Vinerea se adaugă și traficul generat de plecările în weekend, ceea ce explică de ce această zi este cea mai încărcată.

Sâmbăta și duminica, o parte din trafic dispare. Mulți oameni stau acasă sau se deplasează pe distanțe mai scurte, iar intensitatea circulației scade în special în marile orașe.

Deși numărul total de accidente este mai mic, pericolul nu dispare. Dimpotrivă, pe anumite sectoare (drumuri naționale aglomerate, rute de întoarcere din concediu) pot apărea accidente mai grave. Oboseala acumulată, viteza mai mare pe drumuri mai libere și neatenția la volan rămân factori de risc importanți.

Statistici mai vechi arată că lunea apar frecvent mai multe decese, legat adesea de traficul de întoarcere duminică seara și de starea de oboseală a șoferilor.

Vinerea merită o atenție specială, mai ales pe rutele aglomerate.

În weekend, chiar dacă sunt mai puține mașini, viteza crescută și distanța insuficientă pot transforma o greșeală mică într-un accident grav.

La întoarcerea din weekend, oboseala este un inamic real. Mai bine pleci mai devreme sau faci pauze decât să forțezi.

Weekendul nu este, din punct de vedere statistic, cea mai periculoasă perioadă pe șoselele din România. Cele mai multe accidente au loc vinerea. Totuși, numărul mai mic de evenimente nu înseamnă siguranță automată. Traficul mai lejer îi tenta pe mulți să meargă mai repede și să subestimeze riscurile. Atenția și prudența rămân obligatorii în orice zi a săptămânii.