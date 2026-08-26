Șoferii din România s-ar putea confrunta cu noi restricții atunci când circulă în anumite zone ale orașelor. Noul Cod al Urbanismului, intrat în vigoare la 25 august 2026, permite delimitarea unor zone cu emisii zero și a unor zone cu emisii scăzute, în care accesul anumitor vehicule poate fi limitat.

Consiliile locale au la dispoziție cel mult 12 luni de la intrarea în vigoare a legii pentru a stabili aceste zone. Deciziile vor fi adoptate prin hotărâri ale consiliilor locale, pe baza propunerilor formulate de compartimentele de specialitate din domeniul urbanismului și mediului.

Noile prevederi urmăresc reducerea poluării și îmbunătățirea calității aerului în orașe. În zonele cu emisii zero sau cu emisii scăzute pot fi introduse reguli speciale pentru anumite categorii de vehicule, în funcție de nivelul emisiilor produse.

Astfel, unele autoturisme ar putea avea accesul limitat în anumite zone, iar autoritățile locale pot stabili condiții diferite de circulație. În unele cazuri, accesul anumitor vehicule ar putea fi restricționat, în funcție de regulile adoptate pentru fiecare zonă.

Noile prevederi nu înseamnă însă că toate mașinile vechi sau toate autoturismele diesel vor fi interzise automat în orașele din România. Fiecare administrație locală va decide unde delimitează astfel de zone și ce reguli se aplică în interiorul lor.

Capitala se numără printre orașele în care introducerea unei zone cu emisii reduse a fost analizată anterior. Primăria Municipiului București a pregătit un plan care prevede restricționarea treptată a accesului vehiculelor poluante în anumite zone.

Bucureștiul nu este singurul oraș vizat de astfel de măsuri. Printre marile aglomerări urbane pentru care au fost pregătite în ultimii ani măsuri referitoare la zonele cu emisii reduse se află Brașov, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești și Timișoara, alături de alte municipii.

Pentru moment, proprietarii de autoturisme nu sunt obligați să își schimbe mașinile ca urmare a noilor prevederi. Legea creează cadrul pentru delimitarea zonelor cu emisii zero și a celor cu emisii scăzute, însă regulile concrete vor fi stabilite de fiecare administrație locală.

În următoarele 12 luni, consiliile locale trebuie să decidă unde vor fi amplasate aceste zone și ce măsuri vor fi aplicate. Abia după adoptarea hotărârilor locale șoferii vor putea afla dacă anumite categorii de autoturisme vor avea acces liber, acces condiționat sau acces limitat.

Măsurile fac parte dintr-un plan mai amplu de reducere a poluării generate de transportul rutier și de îmbunătățire a calității aerului în mediul urban.

Pentru proprietarii autoturismelor mai vechi și mai poluante, noile reguli ar putea aduce schimbări importante în anumite orașe. În funcție de deciziile administrațiilor locale, acestea ar putea include restricții de circulație sau costuri suplimentare pentru accesul în zonele cu emisii reduse.

Prin urmare, efectele asupra șoferilor nu vor fi identice în toate localitățile. Fiecare consiliu local va stabili zonele vizate și condițiile de acces, iar aceste decizii vor determina ce autoturisme vor putea circula fără restricții și care vor avea un regim diferit.