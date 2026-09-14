Anul Nou Evreiesc, Roș Hașana, și împlinirea a 90 de ani de la înființarea Federației Comunităților Evreiești din România (FCER) au fost marcate, luni seară, la Palatul Parlamentului, în prezența mai multor personalități.

La eveniment a participat premierul interimar Ilie Bolojan, care a transmis recunoștința pentru contribuția comunităților evreiești la dezvoltarea României. Președintele Nicușor Dan a transmis, la rândul său, un mesaj cu prilejul sărbătorii și al aniversării FCER. Mesajul șefului statului a fost prezentat de consilierul prezidențial Eugen Tomac.

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că este importantă contribuția comunităților evreiești din România în domenii precum știința, medicina, artele și patrimoniul, dar și în momente importante din istoria țării.

„Celebrăm, astăzi, Anul Nou Evreiesc și marcăm cei 90 de ani de existență a Federației Comunităților Evreiești din România. Cu această ocazie, în calitate de prim-ministru al României, îmi exprim recunoștința pentru toată contribuția pe care comunitățile evreiești din România au adus-o țării noastre, de-a lungul sutelor de ani, în tot ceea ce înseamnă știință, medicină, arte, patrimoniu și pentru toată contribuția pe care au avut-o în momentele importante ale istoriei României”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul interimar a mulțumit FCER pentru activitatea de susținere a persoanelor vârstnice, pentru protejarea patrimoniului comunității, a sinagogilor și pentru îngrijirea cimitirelor.

Bolojan a apreciat, de asemenea, rolul Federației în relația dintre România și Israel.

„Au fost întotdeauna o punte între România și Israel, o legătură importantă între țările noastre și au fost, efectiv, ambasadori ai noștri”, a transmis premierul interimar.

Acesta i-a mulțumit și președintelui FCER, Silviu Vexler, pentru contribuția avută la activitatea Federației, pentru sprijinirea proiectelor privind memoria comunității evreiești și pentru relațiile instituționale dezvoltate în această perioadă.

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj cu prilejul Roș Hașana – Anul Nou Iudaic 5787 și al împlinirii a 90 de ani de la unificarea comunităților evreiești și înființarea FCER.

„Urez sănătate și pace conducerii Federației Comunităților Evreiești din România și întregii comunități evreiești din țara noastră. Fie ca această sărbătoare cu adânci semnificații pentru spiritualitatea și istoria poporului evreu să aducă fiecărei familii bucurie, speranță și împliniri, iar Noul An iudaic să fie unul al concordiei și al prosperității”, a transmis șeful statului.

Nicușor Dan a precizat că celebrarea Roș Hașana are o semnificație suplimentară în acest an, întrucât marchează și 90 de ani de la unificarea comunităților evreiești din România și constituirea Federației.

Potrivit președintelui, FCER are un rol esențial în păstrarea și afirmarea vieții evreiești din România și s-a dovedit, de-a lungul celor nouă decenii, un interlocutor de încredere al statului român.

„Prin cultură și educație, prin contribuția la economie și știință, prin participarea asumată la viața publică, evreii din România au avut un rol important în dezvoltarea modernă a societății românești și la conturarea destinului de astăzi al țării noastre”, se arată în mesajul președintelui.

Nicușor Dan a adăugat că această contribuție face parte din patrimoniul României și a evidențiat rolul diversității, al solidarității și al respectului pentru pluralism în dezvoltarea societății.

În mesajul transmis de președinte sunt amintite și personalitățile care au contribuit la dezvoltarea și reprezentarea comunității evreiești din România în cele nouă decenii de existență ale Federației.

Printre acestea se numără Sigmund Birman, Wilhelm Filderman, Șef-Rabinul Moses Rosen, academicianul Nicolae Cajal și dr. Aurel Vainer.

„Au apărat drepturile și demnitatea evreilor din România, au păstrat vie credința, memoria și identitatea comunității și au contribuit, prin activitatea lor, la viața culturală, științifică și civică a României”, a transmis Nicușor Dan.

Șeful statului a apreciat că Roș Hașana reprezintă și un prilej de reflecție asupra valorilor care pot uni oameni de credințe și tradiții diferite.

„Fie ca Noul An iudaic să aducă întregii comunități evreiești din România pace, prosperitate și bucurie. Iar cei 90 de ani de existență ai Federației Comunităților Evreiești să inspire în continuare noi căi de cooperare și dialog autentic”, a mai transmis președintele.