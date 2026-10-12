Premierul desemnat Luca Niculescu continuă luni consultările cu partidele și grupurile parlamentare pentru formarea Guvernului și stabilirea programului de guvernare. După discuțiile purtate săptămâna trecută cu PSD, PNL și UDMR, acesta se va întâlni cu reprezentanții USR, ai minorităților naționale, ai grupului PACE – Întâi România și ai Uniți pentru România (UPR). Până acum, nu a fost anunțată nicio întâlnire cu AUR sau S.O.S. România.

Niculescu a declarat că primele discuții au fost „constructive și de substanță” și că intenționează să prezinte joi programul de guvernare și lista cabinetului de miniștri.

Întâlnirile de luni fac parte din seria consultărilor pe care premierul desemnat le poartă cu formațiunile politice pentru a identifica o formulă de guvernare și o susținere parlamentară suficient de solidă.

„Luni e o altă sesiune de discuții și concluziile le vom trage cel mai probabil joi, când intenționez să propun Programul și lista cu cabinetul de miniștri”, a declarat Luca Niculescu vineri seară, la Digi24.

Premierul desemnat a spus că nu ia în calcul renunțarea la mandat, chiar dacă nu va reuși să obțină o majoritate parlamentară pentru învestirea Guvernului.

„Când accept o provocare, este până la capăt. Nici nu mă gândesc la așa ceva. Am spus că nu mă gândesc acum la alt plan în afară de cel de a continua discuțiile pentru formarea guvernului”, a răspuns Niculescu.

În privința formulei viitorului Executiv, acesta a precizat că ia în calcul atât un guvern tehnocrat, cât și unul politic.

„Toate opțiunile sunt pe masă”, a afirmat premierul desemnat.

Niculescu a explicat că își dorește o majoritate care să permită nu doar învestirea Guvernului, ci și punerea în aplicare a programului de guvernare.

„Evident că îmi doresc o majoritate cât mai solidă pentru un guvern care poate să treacă de votul Parlamentului, dar după aceea să poată să-și ducă la capăt programul, să facă reformele de care este nevoie, să facă schimbările necesare, să le dea încrederea românilor că cei care îi conduc sunt oameni rezonabili și responsabili”, a explicat acesta.

Premierul desemnat are programate patru întâlniri cu partidele și grupurile parlamentare. Prima discuție va avea loc la sediul USR, iar celelalte sunt programate la Palatul Parlamentului.

Programul consultărilor este următorul:

-Ora 12:00 – Uniunea Salvați România (USR);

-Ora 14:00 – Grupul parlamentar al minorităților naționale;

-Ora 16:00 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România;

-Ora 17:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România (UPR).

Până în prezent, Luca Niculescu nu a anunțat întâlniri cu reprezentanții AUR și S.O.S. România.

În paralel cu discuțiile politice, premierul desemnat lucrează la programul de guvernare. Printre prioritățile anunțate se numără identificarea unor soluții pentru creșterea veniturilor, cu accent pe pensionarii care au pensii mici.

Niculescu a mai spus că dorește reluarea discuțiilor pentru adoptarea noii legi a salarizării unitare, în vederea construirii unui sistem mai echitabil și mai predictibil.

O altă prioritate este rectificarea bugetară, pe care premierul desemnat o consideră urgentă pentru evitarea blocajelor în funcționarea unor instituții.

„Avem nevoie de o rectificare bugetară urgentă pentru a evita blocaje în funcționarea unor instituții”, a declarat acesta.

Totodată, Niculescu a subliniat necesitatea finalizării bugetului până la sfârșitul anului și a identificării unor măsuri pentru protejarea persoanelor vulnerabile în perioada iernii.

„Avem nevoie ca bugetul să fie finalizat până la sfârșitul anului și trebuie să găsim soluții pentru protejarea celor mai vulnerabili în fața provocărilor pe care le va aduce iarna. Am vorbit despre discuțiile cu partidele, despre punctele comune și despre diferențele pe care încercăm să le depășim. Există soluții, chiar dacă nu sunt întotdeauna ușor de găsit. Important este să punem ceea ce ne unește înaintea lucrurilor care ne despart”, a precizat premierul desemnat.