Politica

Luca Niculescu promite creșteri de pensii și noua lege a salarizării

Luca Niculescu promite creșteri de pensii și noua lege a salarizării
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Din cuprinsul articolului

Premierul desemnat Luca Niculescu anunță, pe Facebook, că programul de guvernare la care lucrează va include măsuri pentru relansarea economică, protejarea puterii de cumpărare și sprijinirea persoanelor afectate de inflație și de ajustările fiscal-bugetare.

Creșteri de pensii și noua lege a salarizării, printre prioritățile lui Niculescu

Printre priorități se numără identificarea unor soluții pentru creșterea veniturilor pensionarilor cu pensii mici și reluarea discuțiilor privind noua lege a salarizării unitare.

Niculescu a prezentat direcțiile programului într-o postare publicată sâmbătă pe Facebook, precizând că echipa sa lucrează la definitivarea măsurilor care ar urma să fie incluse în documentul de guvernare.

„Lucrăm intens la definitivarea programului de guvernare, iar pachetul de măsuri va fi orientat spre relansarea economică, protejarea puterii de cumpărare şi susţinerea celor care au fost cel mai mult afectaţi de creşterea preţurilor şi de ajustarea fiscal-bugetară”, a transmis premierul desemnat.

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Sprijin pentru pensionarii cu venituri mici

Una dintre prioritățile anunțate vizează pensionarii care resimt cel mai puternic efectele creșterii prețurilor și ale costului vieții. Niculescu a precizat că autoritățile intenționează să identifice soluții pentru majorarea veniturilor acestei categorii, fără să prezinte, deocamdată, un mecanism concret sau un calendar de aplicare.

„Ne dorim ca efortul de consolidare fiscală să fie însoțit de măsuri de solidaritate şi sprijin pentru cei care au cea mai mare nevoie”, a afirmat acesta.

Declarația indică intenția de a combina măsurile de sprijin social cu obiectivul reducerii deficitului bugetar. Cuantumul eventualelor majorări și numărul beneficiarilor nu au fost precizate.

pensie

pensie

Luca Niculescu vrea o nouă lege a salarizării unitare

Un alt obiectiv anunțat de premierul desemnat este reluarea discuțiilor pentru adoptarea unei noi legi a salarizării unitare. Potrivit lui Niculescu, reforma ar trebui să asigure un sistem mai echitabil și mai predictibil, cu un calendar de aplicare adaptat posibilităților bugetare.

Premierul desemnat a subliniat că măsurile vor fi discutate cu sindicatele, patronatele și partenerii politici, într-un proces pe care îl dorește transparent.

În același timp, viitorul program de guvernare trebuie să țină cont de două obiective: protejarea veniturilor populației și continuarea consolidării fiscale pentru menținerea stabilității financiare a țării.

Deocamdată, Niculescu a prezentat direcțiile generale ale programului, urmând ca detaliile privind măsurile și aplicarea lor să fie stabilite în etapa de definitivare a documentului.

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