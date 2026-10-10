Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, critică desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru și susține că decizia președintelui Nicușor Dan reprezintă „o manifestare a unei autorități personale”.

Declarațiile au fost făcute sâmbătă, 10 octombrie 2026, într-un interviu acordat Digi24, în contextul negocierilor pentru formarea noului Guvern.

AUR anunță că parlamentarii formațiunii nu vor participa la votul de învestitură, invocând atât motive politice, cât și obiecții de principiu privind modul în care a fost făcută nominalizarea.

În opinia lui Peiu, un eventual Executiv condus de Luca Niculescu ar avea o influență prea mare din partea președintelui și ar funcționa ca un „guvern prezidențial”.

Petrișor Peiu consideră că președintele Nicușor Dan ar fi trebuit să desemneze un candidat susținut de partidele parlamentare, nu o persoană care nu se regăsește printre propunerile acestora.

„Este o manifestare a unei autorități personale și guvernul care ar rezulta, dacă va rezulta, va fi o manifestare a unei autorități prea mari a președintelui. Va fi un guvern prezidențial”, a declarat liderul senatorilor AUR, potrivit Digi24.

Parlamentarul a descris comportamentul șefului statului drept greu de acceptat într-o societate democratică. Criticile sale vizează atât procedura de desemnare a premierului, cât și relația dintre președinție și partidele reprezentate în Parlament.

Peiu a mai susținut că președintele și-ar fi depășit limitele mandatului atunci când ar fi exclus participarea AUR la guvernare. El a afirmat că formațiunea reprezintă aproximativ 20% din numărul total al parlamentarilor și că decizia privind participarea unui partid la Executiv ar trebui să țină cont de rolul formațiunilor politice în procesul democratic.

Aceste afirmații reprezintă poziția politică exprimată de liderul AUR în cadrul interviului.

Petrișor Peiu a explicat că decizia de a nu susține Guvernul Luca Niculescu are la bază mai multe condiții stabilite anterior în conducerea partidului.

Potrivit acestuia, AUR nu dorește să voteze un Executiv din care nu face parte, care nu preia o parte importantă din programul formațiunii privind ieșirea din criză și care nu este condus de un premier propus de partid.

Peiu a precizat că aceste condiții fuseseră deja aprobate de Comitetul Național de Conducere al AUR, înainte de apariția altor controverse politice legate de nominalizare.

Liderul senatorilor AUR a indicat că șansele noului Guvern de a obține votul Parlamentului depind, în mare măsură, de poziția PSD și de rezultatul negocierilor dintre formațiunile parlamentare.

În opinia sa, dacă social-democrații decid să susțină Executivul și primesc suficiente garanții privind prioritățile lor, Guvernul ar putea obține voturile necesare. Peiu consideră, de asemenea, că liberalii ar putea fi interesați de formarea rapidă a unui nou cabinet.

Premierul desemnat Luca Niculescu trebuie să obțină sprijin parlamentar pentru a putea conduce Executivul. Procesul presupune continuarea negocierilor cu partidele și definitivarea echipei guvernamentale, precum și a programului de guvernare.

Niculescu a declarat că își dorește un Guvern cu o susținere cât mai solidă și a precizat că discuțiile cu formațiunile politice vor continua. În paralel, acesta lucrează la programul de guvernare și la lista miniștrilor.

Potrivit informațiilor publicate de News.ro, premierul desemnat intenționa să finalizeze documentele necesare învestiturii în cursul săptămânii următoare, urmând ca acestea să fie înaintate Parlamentului.

Rezultatul votului va depinde de configurația majorității parlamentare și de acordurile care vor putea fi încheiate în perioada negocierilor.

Controversa privind desemnarea lui Luca Niculescu evidențiază divergențele dintre AUR și președintele Nicușor Dan în privința formării noului Executiv. În timp ce Peiu contestă legitimitatea politică a formulei propuse și acuză o concentrare excesivă a autorității prezidențiale, premierul desemnat încearcă să obțină sprijinul necesar pentru învestire.

Concluzie: AUR își menține decizia de a nu participa la votul de învestitură, iar perspectiva formării unui Guvern condus de Luca Niculescu depinde de rezultatul negocierilor și de sprijinul pe care acesta îl va obține în Parlament.