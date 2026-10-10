Mihai Fifor vrea ca PNL să intre la guvernare alături de PSD

Mihai Fifor îl atacă pe Ilie Bolojan și cere Partidului Național Liberal să participe la formarea unei majorități parlamentare alături de PSD, susținând că România are nevoie de un guvern stabil, capabil să își asume deciziile și răspunderea pentru rezultate. Într-o postare pe Facebook, Firor acuză conducerea PNL că riscă să contribuie la un nou blocaj politic prin refuzul de a participa la guvernare.

Fifor contestă poziția lui Bolojan, potrivit căreia PNL ar putea contribui la instalarea unui guvern funcțional, dar nu ar trebui să guverneze împreună cu PSD. În opinia sa, susținerea parlamentară necesară învestirii nu este suficientă în absența unei majorități care să sprijine ulterior programul de guvernare, bugetul și măsurile adoptate de Executiv.

„Un guvern funcțional nu înseamnă doar voturile necesare învestirii. Înseamnă o majoritate care își asumă programul, bugetul, deciziile dificile și răspunderea pentru rezultate”, a scris Fifor, cu referire la cabinetul de miniștri pe care îl va propune premierul desemnat Luca Niculescu.

Deputatul PSD susține că un guvern învestit cu sprijin parlamentar limitat, dar lipsit de o majoritate politică stabilă, ar putea întâmpina dificultăți în adoptarea măsurilor economice și bugetare. El afirmă că România are nevoie de investiții, locuri de muncă și măsuri care să contribuie la îmbunătățirea nivelului de trai.

În mesajul său, Fifor îl acuză pe Bolojan că ar încerca să transfere responsabilitatea pentru situația economică asupra PSD. „Premierul desemnat Luca Niculescu nu are în spate un partid și nici o majoritate proprie. Responsabilitatea construirii unei majorități revine partidelor. Inclusiv PNL, care pretinde că își dorește stabilitate, dar refuză să participe la formula politică menită să o asigure”, scrie Fifor.

Mihai Fifor afirmă că PSD este pregătit să își asume programul, bugetul și responsabilitatea guvernării și susține că premierul desemnat Luca Niculescu are nevoie de sprijinul partidelor pentru construirea unei majorități.

Totodată, el face apel la PNL să depășească divergențele politice și să participe la o formulă de guvernare stabilă. În opinia sa, responsabilitatea unui partid nu se limitează la votul de învestitură, ci presupune susținerea efectivă a Guvernului și asumarea deciziilor luate.

„România nu are nevoie de un guvern pus în vitrină, cu o majoritate de carton la învestire și cu perspectiva unui nou blocaj parlamentar”, mai scrie parlamentarul PSD.