Republica Moldova. Ministrul Economiei din Republica Moldova, Claudiu Năsui, locuiește momentan în apartamentul unei prietene, după ce s-a mutat la Chișinău pentru a prelua funcția guvernamentală. Oficialul nu și-a închiriat încă o locuință, dar susține că intenționează să facă acest lucru în perioada următoare. Întrebat despre femeia care l-a găzduit și despre natura relației dintre ei, ministrul a evitat să ofere detalii, precizând că este vorba despre o prietenie apropiată.

Năsui a vorbit despre situația locativă în cadrul unui interviu, după ce a fost întrebat unde locuiește de când a venit în Republica Moldova. Acesta a explicat că nu plătește momentan chirie, deoarece o cunoștință i-a pus la dispoziție apartamentul său. Moderatoarea a vrut să afle cine este femeia care îl găzduiește pe ministru și dacă între cei doi există mai mult decât o relație de prietenie. Claudiu Năsui nu a dorit să ofere informații despre viața sa personală. A insistat însă că legătura dintre ei este una de prietenie și respect.

„Este o prietenă foarte apropiată. Nu intru în viața mea privată, dar în niciun caz. E o relație de prietenie și de respect”, a declarat ministrul Economiei.

Oficialul a precizat că actuala situație este temporară și că își va căuta un apartament pe care să îl închirieze. Nu a indicat însă când intenționează să se mute și nici în ce zonă a capitalei ar prefera să locuiască.

Discuția a ajuns și la veniturile pe care le obține în Republica Moldova, în comparație cu cele din România. Moderatoarea i-a atras atenția că salariul său este cu 60% mai mic decât cel pe care îl avea anterior, dar ministrul a susținut că acest lucru nu îl împiedică să își achite chiria.

„– O să-mi găsesc un loc. Absolut.

– Și o să vă plătiți chirie?

– Absolut.

– Încă dintr-un venit cu 60% mai mic decât cel din România?

– Da, e mai mult decât suficient pentru a plăti o chirie.

– Să știți că chiriile sunt mari.

– Găsesc. Sunt și zone drăguțe pe care le-am văzut în jurul Chișinăului. Mă rog, nu în jurul Chișinăului, dar mai departe de centru”, a fost dialogul dintre ministru și moderatoare.

Prin urmare, Năsui spune că veniturile sale actuale îi permit să închirieze o locuință în capitala Republicii Moldova. Până atunci, va rămâne în apartamentul prietenei care l-a găzduit după venirea în țară.

Pe 25 august 2026, președinta Maia Sandu a semnat decretul prin care i-a acordat cetățenia Republicii Moldova. Trei zile mai târziu, Năsui a fost învestit în funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării. Pentru a prelua portofoliul de la Chișinău, acesta a renunțat la mandatul de deputat în Parlamentul României.

În interviul pentru Cotidianul.md, oficialul a vorbit despre adaptarea la Chișinău și despre apropierea dintre cele două state.

„Eu mă simt în Chișinău ca acasă. Și o zic în cel mai propriu mod. Nu mi se pare că diferențele sunt atât de mari. Și mi se pare că, de facto, apropierea este deja acolo și mai rămâne chestiune politică”, a declarat Năsui.

La finalul interviului, Năsui a vorbit despre obiectivele pe care și le-a propus în mandatul de la Chișinău. Acesta a menționat dezvoltarea economiei și promovarea reformelor care să transforme Republica Moldova într-un model pentru alte țări.