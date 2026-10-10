Premierul desemnat Luca Niculescu consideră că România ar trebui să acorde mai multă atenție culturii și susține că lectura poate fi utilă inclusiv pentru un șef al Guvernului. Declarațiile sale vin după ce obiceiul de a prezenta cărți pe rețelele de socializare a devenit subiect de ironii.

Într-o postare publicată sâmbătă pe Facebook, Niculescu a afirmat că România are scriitori, artiști și creatori remarcabili, iar cultura reprezintă una dintre cele mai valoroase cărți de vizită ale țării.

„Am văzut că acest obicei a stârnit unele glume în ultima vreme. Le primesc cu umor. Dar cred foarte serios că trebuie să acordăm culturii mai multă atenție”, a scris premierul desemnat.

Acesta a subliniat că lectura contribuie la o mai bună înțelegere a lumii, lucru care poate fi important și pentru cineva aflat în fruntea Executivului.

Niculescu a vorbit și despre criticile primite pentru recomandările sale literare, spunând că preferă să privească situația cu umor. El a explicat că citește cărți din domenii diverse și recomandă publicului acele volume care îi plac. În schimb, atunci când o lectură nu îl convinge, preferă să nu publice o recenzie.

„Dacă faptul că un prim-ministru desemnat, dacă ăsta e defectul pe care mi l-au găsit, să mai găsească şi altele ca asta”, a afirmat acesta, referindu-se la ironiile legate de pasiunea sa pentru cărți.

Premierul desemnat a invocat și o expresie potrivit căreia lectura ar fi „singurul viciu nepedepsit”, remarcând ironic că, în cazul său, până și acest obicei a atras critici.

Pe lângă activitatea sa de recomandare a cărților, Niculescu a anunțat că intenționează să scrie volume despre experiența României în relația cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), precum și despre demersurile pentru formarea unui guvern.

Prin mesajul său, acesta a readus în discuție rolul culturii în viața publică și a transmis că lectura poate reprezenta o resursă de înțelegere și reflecție inclusiv pentru cei care ocupă funcții politice importante.