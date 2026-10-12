Luca Niculescu, despre alegerile anticipate: România nu mai poate aștepta

Premierul desemnat Luca Niculescu a avertizat că problemele economice ale României impun formarea rapidă a unui Guvern cu puteri depline. Întrebat despre riscul blocării plăților către angajații și furnizorii statului, Niculescu nu a confirmat existența unei incapacități de plată, dar a atras atenția că organizarea unor alegeri anticipate ar întârzia deciziile urgente.

Premierul desemnat a vorbit despre posibilitatea organizării unor alegeri anticipate, în cazul în care partidele nu reușesc să ajungă la un acord pentru învestirea Guvernului. Luca Niculescu a susținut că formarea unui Cabinet, indiferent de formula politică, ar permite luarea deciziilor necesare într-un termen mai scurt.

„E mai bine decât să nu ai guvern în continuare și să ai spectrul alegerilor anticipate”, a declarat premierul desemnat la Antena 3 CNN.

Deși a recunoscut că anticipatele reprezintă o soluție democratică, premierul desemnat consideră că organizarea acestora ar prelungi perioada de incertitudine.

„Alegerile anticipate pentru România, sigur, sunt o soluție, pentru că alegerile anticipate sunt o soluție democratică, dar ne-ar întârzia și mai mult, iar problemele pe care le evocați sunt atât de serioase, încât nu cred că mai putem aștepta câteva luni.”

În timpul emisiunii, Mihai Gâdea l-a întrebat pe Luca Niculescu dacă întârzierea învestirii unui nou Guvern ar putea pune în pericol plata salariilor și achitarea obligațiilor către furnizorii statului. Premierul desemnat nu a confirmat că România s-ar afla în incapacitate de plată. Acesta a explicat însă că rectificarea bugetară este necesară pentru deblocarea unor cheltuieli și ajustarea sumelor prevăzute inițial.

„Rectificarea bugetară este esențială pentru a elimina aceste blocaje pe care le spuneți. Pentru că, sigur, bugetul a fost construit într-un fel, dar în timpul unui an se întâmplă și lucruri neprevăzute. Nimeni nu putea să prevadă la începutul anului că o să avem această criză pe piața energetică mondială, că va crește prețul combustibilului atât de mult.”, a explicat premierul desemnat.

Niculescu a oferit ca exemplu cheltuielile cu alimentarea vehiculelor și utilajelor utilizate de instituțiile statului.

„Avem o problemă mare cu combustibilul de la mașinile IGSU, de la alte utilaje care există în administrația română. Deci este esențial să facem această rectificare bugetară rapid.”

Luca Niculescu a declarat că a analizat indicatorii macroeconomici și a discutat despre situația țării cu premierul Ilie Bolojan, ministrul Finanțelor și guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu. În urma acestor discuții, premierul desemnat consideră că problemele economice necesită intervenții rapide, dar a transmis că afirmațiile sale nu trebuie interpretate ca un îndemn la panică.

„Situația este foarte serioasă. Nu vreau să ia cineva ceea ce spun ca pe motiv de panică. Există soluții. Prima soluție fiind formarea unui guvern.”

Niculescu a menționat protejarea persoanelor vulnerabile, realizarea rectificării bugetare și pregătirea bugetului pentru anul următor printre principalele obiective. Acesta a indicat și termenele în care consideră că ar trebui luate deciziile.

„Avem nevoie de un guvern care să ia măsuri pentru a-i proteja pe cei mai vulnerabili. Avem nevoie de o rectificare bugetară rapidă. Asta înseamnă în câteva săptămâni. Avem nevoie, foarte important, de buget pentru anul viitor, care să fie încheiat până la sfârșitul acestui an. Pentru că la începutul anului viitor vin iar agențiile de rating și trebuie să ai un buget credibil.”, a afirmat Luca Niculescu

Premierul desemnat a fost întrebat și despre posibilitatea formării unui Guvern tehnocrat, susținut în Parlament de partidele care au făcut parte din fosta coaliție. Luca Niculescu a confirmat că această formulă nu a fost exclusă din negocieri.

„Cât timp avem discuții, cât timp negociem, toate aceste opțiuni sunt pe masă.” Premierul desemnat a explicat că va ține cont de pozițiile exprimate de formațiunile parlamentare în stabilirea viitoarei echipe guvernamentale. „Iau act de deciziile partidelor și construiesc cu ceea ce am.”

Anterior, Niculescu declarase că preferă un Guvern politic sau unul mixt, alcătuit din politicieni și tehnocrați. După negocierile purtate luni cu reprezentanții USR, acesta a discutat și despre posibilitatea unui acord politic pentru primele șase luni de guvernare, care să stabilească obiectivele prioritare.

Premierul desemnat a explicat că obținerea voturilor pentru învestire nu este suficientă, deoarece viitorul Executiv trebuie să beneficieze de sprijin parlamentar și pentru aplicarea măsurilor propuse.

Negocierile sunt îngreunate de pozițiile diferite ale formațiunilor parlamentare în privința componenței viitorului Cabinet. În urma discuțiilor de luni, reprezentanții grupului PACE au condiționat susținerea lui Luca Niculescu de formarea unui Guvern cu miniștri politici.

Senatorul Ninel Peia a declarat că grupul parlamentar nu ar vota un Executiv format exclusiv din tehnocrați. Acesta și-a motivat poziția prin faptul că oamenii politici răspund în fața alegătorilor pentru deciziile luate.

Luca Niculescu a continuat luni consultările pentru formarea unei majorități parlamentare și a propus un acord de susținere pentru primele șase luni de guvernare, astfel încât noul Cabinet să poată adopta măsurile considerate urgente.