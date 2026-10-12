Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, l-a acuzat pe liderul PNL, Ilie Bolojan, că prelungește criza politică și crește riscul organizării unor alegeri anticipate. Într-un mesaj publicat pe Facebook, Manda a criticat refuzul liberalilor de a participa la Guvernul propus de premierul desemnat Luca Niculescu. Liderul social-democrat a transmis că PSD este pregătit să intre la guvernare dacă programul viitorului Cabinet va include măsuri pentru schimbarea direcției economice.

Secretarul general al PSD consideră că actuala criză politică trebuie rezolvată prin asumarea responsabilității guvernării de către partidele parlamentare.

„Alegerile anticipate nu sunt scenariul de care România are nevoie. Dar pot deveni o realitate dacă același om care blochează de cinci luni formarea unui Guvern va continua să fie mai preocupat de interesele de partid decât de problemele oamenilor. există riscul ca cei care au adus țara în această situație să refuze acum implicarea în corectarea direcției”, a transmis liderul PSD pe Facebook.

Secretarul general al PSD a reacționat și la criticile formulate de liderul liberal la adresa propunerilor economice ale social-democraților.

Manda a susținut că Ilie Bolojan ar trebui să se concentreze asupra identificării unei soluții pentru ieșirea din blocajul politic, în loc să ironizeze măsurile prezentate de PSD.

„înainte să ironizeze propunerile PSD vorbind despre „cornul abundenței”, ar trebui să se preocupe mai mult de găsirea unor soluții, după toate sacrificiile pe care le-a cerut românilor”, a declarat Manda.

Liderul social-democrat a cerut liberalilor să își asume participarea la viitorul Executiv, în contextul negocierilor desfășurate de premierul desemnat Luca Niculescu.

Claudiu Manda a afirmat că social-democrații nu exclud participarea la noul Guvern, însă condiționează această decizie de programul economic propus de Luca Niculescu.

Potrivit secretarului general, PSD dorește schimbarea politicilor economice și modificarea măsurilor care au afectat veniturile populației.

„PSD este dispus să intre la guvernare alături de prim-ministrul desemnat, Luca Niculescu, dacă acesta vine cu un program care să schimbe direcția economică și să corecteze măsurile care au afectat veniturile românilor ”, a mai spus secretarul general.

Declarațiile lui Claudiu Manda au venit după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut din nou lui Ilie Bolojan să accepte participarea liberalilor la guvernare. Liderul social-democrat a propus ca partidele să formeze un Guvern și să analizeze ulterior, în lunile martie sau aprilie, dacă formula politică trebuie menținută.

„Eu fac îndemn la a venit cu toții să trecem peste această perioadă și undeva în martie, aprilie, să evaluăm dacă merită să se continue sau nu”, spune Grindeanu, într-o conferință de presă.

Președintele PSD a început să solicite refacerea fostei coaliții încă de la sfârșitul săptămânii trecute.

Totodată, Grindeanu a respins varianta unui Guvern minoritar format exclusiv din reprezentanții PSD, susținând că responsabilitatea guvernării trebuie împărțită între partidele participante.

„La sfârșitul zilei nu trebuie să fie unul fraierit, și unul șmecher”, a declarat liderul social-democrat.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a refuzat propunerile social-democraților privind refacerea coaliției și participarea liberalilor la noul Guvern.

Liderul liberal a acuzat PSD că încearcă să readucă PNL la guvernare pentru a împărți responsabilitatea politică a crizei declanșate după demiterea Executivului, la începutul lunii mai.

„PSD a demonstrat că are nevoie de parteneri mai degrabă pentru a avea pe cine să arunce vina”, declara Bolojan.

Pozițiile divergente ale celor două partide continuă să îngreuneze negocierile pentru formarea Cabinetului propus de Luca Niculescu, în timp ce conducerea PSD avertizează asupra posibilității organizării unor alegeri anticipate.