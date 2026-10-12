UDMR ar fi dispusă să participe la viitorul Guvern dacă și PSD și PNL își asumă intrarea într-o coaliție, a anunțat președintele PSD, Sorin Grindeanu. Liderul social-democrat a explicat că formațiunea condusă de Kelemen Hunor nu dorește o formulă guvernamentală doar cu PSD și a apreciat poziția Uniunii în actualele negocieri.

Sorin Grindeanu susține că participarea UDMR la viitorul Executiv depinde de o înțelegere între PSD și PNL. Potrivit liderului social-democrat, Kelemen Hunor ar fi transmis că formațiunea sa este pregătită să intre într-un Guvern format din cele trei partide, dar nu într-o coaliție din care liberalii lipsesc. Președintele PSD a explicat că această poziție are legătură și cu participarea recentă a UDMR la o alianță politică în care a fost susținut Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru.

Liderul social-democrat a prezentat poziția pe care, potrivit declarațiilor sale, Kelemen Hunor a exprimat-o în legătură cu formarea viitorului Cabinet.

Astfel, potrivit afirmațiilor lui Grindeanu, UDMR ar putea accepta participarea la guvernare în cazul în care social-democrații și liberalii ajung la un acord privind formarea unei coaliții comune.

Președintele PSD a fost întrebat și despre afirmațiile liderului UDMR, Kelemen Hunor, potrivit cărora în interiorul formațiunii nu există, în prezent, un interes ridicat pentru intrarea la guvernare. Sorin Grindeanu a răspuns că informațiile pe care le deține indică disponibilitatea UDMR de a participa la un Cabinet susținut de PSD și PNL.

”Eu vă spun ceea ce ştiu eu. Să dea Dumnezeu să ajungem în situaţia în care şi PSD şi PNL intră asumat la guvernare, o să vedeţi că intră şi UDMR-ul, din ce am înţeles eu de la domniile lor”.

Liderul social-democrat a insistat astfel asupra necesității unei formule guvernamentale în care participarea partidelor să fie asumată.

Sorin Grindeanu a vorbit și despre modul în care UDMR se raportează la negocierile politice, afirmând că nu are reproșuri față de formațiunea condusă de Kelemen Hunor.

Președintele PSD a menționat că ”UDMR-ul e un partid asumat”, apreciind că reprezentanții Uniunii încearcă să își explice pozițiile și deciziile politice anterioare.

”Nu fuge cum încearcă să facă alţii, dar încearcă să-şi justifice acţiunile politice de până acum. Şi nu am ce să le reproşez din acest punct de vedere”, a subliniat Sorin Grindeanu.

Declarațiile liderului PSD indică faptul că o eventuală participare a UDMR la noul Executiv ar depinde de ajungerea la o înțelegere politică între social-democrați și liberali.