Max Verstappen a câștigat Marele Premiu de la Las Vegas, a 21-a etapă a Campionatului Mondial de Formula 1 din 2026, obținând a patra victorie din acest sezon și a 75-a din carieră, potrivit Las Vegas Review Journal.

Olandezul de la Red Bull a fost urmat de Lando Norris și Oscar Piastri, ambii piloți McLaren, însă unul dintre momentele care au atras atenția după cursă a fost apariția actorului Keanu Reeves la volanul limuzinei care i-a transportat pe primii trei clasați la ceremonia de premiere.

Cursa desfășurată pe circuitul stradal din Las Vegas a oferit numeroase schimbări de poziție și dueluri pe parcursul celor 50 de tururi. Verstappen s-a impus într-un Grand Prix disputat, în care lupta pentru pozițiile fruntașe a fost intensă până spre final.

Pilotul Red Bull a încheiat cursa pe primul loc, consolidându-și bilanțul victoriilor în Formula 1. Succesul de la Las Vegas este al patrulea din sezonul 2026 și al 75-lea din cariera sa în Formula 1.

Lando Norris a terminat pe locul al doilea, iar Oscar Piastri a ocupat ultima treaptă a podiumului. Cei doi piloți McLaren au reușit să încheie cursa în primele trei poziții, într-un Grand Prix marcat de dueluri și incidente.

Potrivit relatării despre cursă, circuitul din Las Vegas, cu liniile sale drepte lungi și oportunitățile de folosire a efectului de aspirație, a favorizat depășirile și schimbările de poziție. Duelurile dintre piloți au menținut ritmul ridicat pe parcursul întrecerii.

Kimi Antonelli, pilot Mercedes, a terminat pe locul al patrulea, în timp ce Pierre Gasly și Franco Colapinto, ambii de la Alpine, au ocupat pozițiile cinci și șase.

Lewis Hamilton, de la Ferrari, s-a clasat pe locul al șaptelea, urmat de Carlos Sainz, pilot Williams. George Russell, de la Mercedes, a încheiat pe locul al nouălea, iar Charles Leclerc, de la Ferrari, a ocupat poziția a zecea.

Un moment inedit a avut loc după încheierea cursei, când primii trei piloți au fost transportați la ceremonia de premiere într-o limuzină condusă de actorul Keanu Reeves.

Prezența actorului la evenimentul din Las Vegas nu a fost o surpriză totală, acesta fiind văzut și în paddock în timpul weekendului de Formula 1. Apariția sa la volanul limuzinei care i-a transportat pe Verstappen, Norris și Piastri a adăugat o notă neobișnuită momentului de după cursă.

Marele Premiu de la Las Vegas a încheiat astfel o întrecere intensă, în care Verstappen a obținut o nouă victorie, iar podiumul a fost completat de doi piloți McLaren.