Britanicul Lando Norris (McLaren) a câștigat duminică Marele Premiu al Braziliei, după ce a plecat din pole position. Max Verstappen și Isack Hadjar, ambii piloți Red Bull, au ocupat locurile următoare pe podium, în etapa a 20-a a Campionatului Mondial de Formula 1.

Cursa s-a desfășurat pe circuitul Interlagos, cu o lungime de 4,309 kilometri, în apropiere de Sao Paulo. Norris și-a confirmat poziția de plecare și a obținut victoria în fața celor doi piloți Red Bull, potrivit AFP.

Mercedes și-a asigurat, la rândul său, primul loc în clasamentul constructorilor.