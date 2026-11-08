Sport

Formula 1. Lando Norris a câștigat Marele Premiu al Braziliei. Verstappen și Hadjar au completat podiumul

Formula 1. Lando Norris a câștigat Marele Premiu al Braziliei. Verstappen și Hadjar au completat podiumulLando Norris. Sursă foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News

Britanicul Lando Norris (McLaren) a câștigat duminică Marele Premiu al Braziliei, după ce a plecat din pole position. Max Verstappen și Isack Hadjar, ambii piloți Red Bull, au ocupat locurile următoare pe podium, în etapa a 20-a a Campionatului Mondial de Formula 1.

Cursa s-a desfășurat pe circuitul Interlagos, cu o lungime de 4,309 kilometri, în apropiere de Sao Paulo. Norris și-a confirmat poziția de plecare și a obținut victoria în fața celor doi piloți Red Bull, potrivit AFP.

Mercedes și-a asigurat, la rândul său, primul loc în clasamentul constructorilor.

Formula 1

Sursa foto: Facebook/Formula 1

Balcoanele închise fără autorizație și capcana termenului de trei ani. Ce trebuie să știe proprietarii despre prescripția amenzilor
Balcoanele închise fără autorizație și capcana termenului de trei ani. Ce trebuie să știe proprietarii despre prescripția amenzilor
Presiunea din anvelope scade odată cu temperaturile. Ce trebuie să verifice șoferii înainte de drumurile de iarnă
Presiunea din anvelope scade odată cu temperaturile. Ce trebuie să verifice șoferii înainte de drumurile de iarnă

Stiri calde

07:12 - Jensen Huang, CEO Nvidia, investigat pentru spionaj

07:03 - Balcoanele închise fără autorizație și capcana termenului de trei ani. Ce trebuie să știe proprietarii despre prescri...

06:57 - Ministrul Justiției, despre judecătorii sancționați în cazul Chițoiu: „E foarte grav dacă au fost pedepsiți pentru că...

06:51 - Nicolae Ceaușescu încearcă revenirea. Gorbaciov, la București, revoltă la Brașov

06:43 - Tribună prăbușită la meciul Tromsø - Bodø/Glimt

06:34 - Prognoza meteo, 9 noiembrie. Temperaturile scad până la -6 grade

HAI România!

Atacul de la Cracovia și dezinformarea rusească

Atacul de la Cracovia și dezinformarea rusească

Până la ce vârstă se dezvoltă creierul. De ce nicotina este mai periculoasă pentru adolescenți

Până la ce vârstă se dezvoltă creierul. De ce nicotina este mai periculoasă pentru adolescenți

Trump, pacea și prețul iluziilor: lumea nu se negociază ca un imobil

Trump, pacea și prețul iluziilor: lumea nu se negociază ca un imobil

Proiecte speciale