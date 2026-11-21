Max Verstappen va pleca din pole position în Marele Premiu de Formula 1 de la Las Vegas, după o sesiune de calificări în care Kimi Antonelli a stabilit cel mai rapid timp, dar a coborât pe grilă din cauza unei penalizări pentru schimbarea motorului, potrivit Reuters. Pilotul Red Bull va împărți primul rând cu George Russell, într-o cursă care îi poate influența lupta pentru locul al doilea în clasamentul general.

Calificările s-au desfășurat vineri, 20 noiembrie, pe circuitul Las Vegas Strip, în condiții de temperaturi scăzute. Lando Norris va pleca de pe locul al treilea, în timp ce Antonelli, noul campion mondial, va începe cursa de pe poziția a șasea, potrivit Reuters.

Max Verstappen a obținut pole position după o sesiune în care a beneficiat și de ajutorul coechipierului său, într-un circuit unde efectul de aspirație poate influența semnificativ timpii. Pilotul Red Bull a apreciat rezultatul și a declarat că prima sa încercare din Q3 a fost aproape de nivelul maxim pe care îl putea atinge.

„Cred că am avut o sesiune de calificări solidă. Am executat bine”, a declarat Verstappen, potrivit Reuters. El a apreciat că poziția de pe primul rând reprezintă un rezultat important pentru echipă.

George Russell, pilotul Mercedes, va pleca de pe locul al doilea. Britanicul se află în lupta cu Verstappen pentru poziția a doua în clasamentul campionatului, iar duelul dintre cei doi ar putea deveni unul dintre punctele de interes ale cursei de la Las Vegas.

Russell a fost mulțumit de performanța monopostului, comparativ cu evoluția din Mexic, însă a subliniat că obținerea unui tur de ieșire potrivit și a unui avantaj de aspirație a fost decisivă în calificări.

Kimi Antonelli, în vârstă de 20 de ani și noul campion mondial de Formula 1, a încheiat calificările cu cel mai rapid timp. Totuși, penalizarea de cinci poziții pe grilă, primită în urma unei modificări la motor, l-a împiedicat să ocupe pole position.

Pilotul Mercedes va începe cursa de pe locul al șaselea, alături de Arvid Lindblad, debutantul de la Racing Bulls, care se va afla pe poziția a cincea? În grila comunicată de Reuters, Antonelli este pe locul șase, iar Lindblad este menționat alături de acesta, fără ca ordinea exactă a celor două poziții să fie clarificată în formularea articolului original.

[Corecție editorială: conform clasamentului explicit din articolul Reuters, Antonelli este pe locul șase, iar Lindblad este menționat în aceeași zonă a grilei. Nu atribui o poziție exactă lui Lindblad fără confirmarea tabelului oficial.]

Calificările au fost dificile pentru Ferrari, niciunul dintre cei doi piloți ai echipei neajungând în ultima fază a sesiunii, Q3.

Charles Leclerc va pleca de pe locul al zecelea, în timp ce Lewis Hamilton va începe cursa de pe poziția a 11-a. Oscar Piastri, care a obținut al șaptelea timp în calificări, va coborî zece poziții din cauza penalizării.

Lando Norris va ocupa locul al treilea, urmat de Isack Hadjar, de la Red Bull. Liam Lawson va pleca de pe locul al șaptelea, Pierre Gasly de pe al optulea, iar Franco Colapinto de pe al nouălea.

Duelul dintre Verstappen și Russell a început înaintea calificărilor. Cei doi piloți au intrat în contact în ultima sesiune de antrenamente, iar Verstappen a primit un avertisment din partea comisarilor pentru comportamentul său pe circuit.

Rezultatul calificărilor îi plasează pe cei doi pe primele poziții ale grilei, iar confruntarea lor din cursa de la Las Vegas este una dintre principalele mize sportive ale weekendului