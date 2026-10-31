Pilotul McLaren Lando Norris susține că un pilot trebuie să își asume în primul rând propriile greșeli atunci când este depășit în performanțe de coechipierul său, potrivit ESPN.

Britanicul a declarat că nu obișnuiește să dea vina pe monopost sau pe echipament și consideră că rezultatele slabe trebuie analizate pornind de la propria prestație.

Lando Norris a vorbit despre responsabilitatea piloților în Formula 1 înaintea Marelui Premiu din Mexic, în contextul performanțelor obținute de Kimi Antonelli la Mercedes.

Britanicul, câștigător al cursei de anul trecut de la Mexico City, a fost întrebat despre diferențele dintre pilotul italian și coechipierul său, George Russell.

Răspunsul lui Norris a fost unul direct: atunci când un pilot este învins de colegul său de echipă, primul lucru pe care trebuie să îl analizeze este propria evoluție.

„Nu știu ce altceva aș mai putea spune”, a afirmat pilotul McLaren, înainte de a explica modul în care privește competiția internă dintr-o echipă.

„Dacă sunt învins de un coechipier, înseamnă că nu am făcut o treabă suficient de bună. Nu am dat niciodată vina pe echipament. Mă uit întotdeauna mai întâi la mine însumi, întotdeauna mă învinovățesc pe mine în primul rând”, a declarat Norris, citat de Reuters.

Declarațiile pilotului McLaren vin într-un sezon în care Kimi Antonelli a reușit să se impună în fața coechipierului său, George Russell. Italianul a obținut nouă victorii, comparativ cu cele trei ale britanicului, și are un avantaj de 123 de puncte în clasament.

Russell, în vârstă de 28 de ani, a traversat un sezon cu rezultate oscilante, în timp ce Antonelli a avut o evoluție care l-a adus în centrul atenției. Situația a ridicat întrebări despre diferențele de performanță dintre cei doi piloți Mercedes.

Reprezentanții echipei au afirmat că monopostul actual nu se potrivește stilului de pilotaj al lui Russell. La rândul său, britanicul a recunoscut că încă încearcă să găsească explicații și soluții pentru dificultățile întâmpinate.

Pentru Lando Norris, explicațiile legate de comportamentul mașinii nu trebuie să fie primul refugiu atunci când rezultatele nu sunt cele așteptate. Pilotul consideră că fiecare sportiv trebuie să își evalueze prestația și să identifice ce poate îmbunătăți.

Abordarea sa pune accent pe responsabilitatea individuală și pe analiza propriilor performanțe, mai ales atunci când comparația directă cu un coechipier oferă un reper clar. Norris a transmis astfel că, în opinia sa, diferențele de rezultate trebuie privite mai întâi prin prisma evoluției pilotului, nu atribuite automat echipamentului.